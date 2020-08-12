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الصحة العالمية: فيروس كورونا لا يخضع للاعتبارات الموسمية

الصحة العالمية: فيروس كورونا لا يخضع للاعتبارات الموسمية
http://almnatiq.net/?p=892507
المناطق - الرياض

قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية إن فيروس كورونا المستجد لا يبدو أنه يخضع للأنماط الموسمية المرتبطة ببعض الفيروسات، مما يجعل من الصعب السيطرة عليه.

على عكس فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى كالإنفلونزا التي تنتشر بشكل رئيسي في الشتاء، فإن جائحة فيروس كورونا تتسارع في الصيف.

يأتي ذلك رغم التوقعات السابقة من بعض العلماء والسياسيين بأنه سيتلاشى مع ارتفاع درجات الحرارة.

وقال الدكتور مايكل رايان في مؤتمر صحفي الاثنين “هذا الفيروس لم يظهر نمط موسمي على هذا النحو. ما أظهره بوضوح أنه إذا أزلنا الضغط عن الفيروس، فإنه يرتد”.

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية تواصل تقديم المشورة للبلدان حتى التي يبدو أن الفيروس فيها تحت السيطرة، مثل تلك الموجودة في أوروبا، للاستمرار في تدابير إبطاء انتشار الفيروس.

ودعا البلدان التي لا يزال فيها انتقال العدوى مكثفًا، مثل البرازيل، إلى اعتماد تدابير حتى تحصل المجتمعات على الدعم اللازم الذي تحتاجه لتنفيذ استراتيجيات مثل التباعد الاجتماعي، وارتداء أقنعة الوجه، والعزل الذاتي إذا ظهرت الأعراض.

يشار إلى أن العالم سجل أكثر من 20 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها نحو 734 ألف حالة وفاة. أما الحالات التي تماثلت للشفاء فناهزت 13 مليونا.

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