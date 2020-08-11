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ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي “برنت”

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ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي “برنت”

ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي “برنت”
http://almnatiq.net/?p=892518
المناطق - الرياض

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة صباح اليوم وسط استمرار التفاؤل بشأن أداء بعض الأسواق الآسيوية.
وزاد سعر برميل مزيج برنت القياسي الساعة 0935 بتوقيت جرنتش بمقدار 43 سنتًا أمريكيا، أو ما يعادل 0.96 % ليصل إلى 45.38 دولاراً أمريكيا للبرميل.
كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 1.22 % إلى 42.45 دولارا أمريكيا للبرميل.

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