أمير منطقة الجوف يقف على المشاريع التنموية ويؤكد أهمية التنفيذ وَفْق المعايير المعمول بها

أمير منطقة الجوف يقف على المشاريع التنموية ويؤكد أهمية التنفيذ وَفْق المعايير المعمول بها

منطقة الجوف
بوتين : 20 دولة تقدمت بطلب شراء مليار جرعة من لقاح كورونا

بوتين : 20 دولة تقدمت بطلب شراء مليار جرعة من لقاح كورونا

أبرز المواد
“الخَرْفة الثانية” تجمع “الزين والرخيص” في “تمور بريدة”

“الخَرْفة الثانية” تجمع “الزين والرخيص” في “تمور بريدة”

منطقة القصيم
نفوق حيوان غريب في محافظة فرسان

نفوق حيوان غريب في محافظة فرسان

منطقة جازان

مهرجان بريدة للتمور.. 44% زيادة بتدفق الكميات واستقرار في الأسعار

مهرجان بريدة للتمور.. 44% زيادة بتدفق الكميات واستقرار في الأسعار
http://almnatiq.net/?p=892535
المناطق - واس

سجل مهرجان بريدة للتمور، ارتفاعاً ملحوظاً في تداول الكميات الواردة للسوق من مختلف أنواع التمور بعكس الأيام السابقة من بداية المهرجان، حيث وردت لساحة البيع 1220 مركبة محملة بنحو 354892 عبوة يبلغ وزنها الإجمالي 1419.57 طنا من إنتاج 29 مزرعة.
وسجل صنف السكري الأعلى سعراً بواقع 250 ريالاً للعبوة الواحدة من إجمالي 86.987 عبوة ، تليه الونانة 354 عبوة يتراوح سعرها ما بين 5 إلى 10 ريالات، ثم البرحي 114 عبوة بسعر 4 إلى 8 ريالات، ثم نبتة علي 75 عبوة بسعر 10 إلى 15 ريالاً، والصقعي 37 عبوة بسعر يتراوح ما بين 30 و60 ريالاً، بالإضافة إلى 1156 عبوة من أنواع أخرى من التمور تفاوت أسعارها ما بين 80 و150 ريالاً.
وبين الرئيس التنفيذي لمهرجان بريدة للتمور الدكتور خالد النقيدان، أن ساحات مدينة التمور ببريدة تشهد وبشكل يومي منذ ساعات الصباح الأولى نشاط تجاري لبيع كميات كبيرة من أنواع التمور خلال المزادات وسط حضور من التجار والمستهلكين، مؤكداً الزيادة الملحوظة في عدد الكميات التي وفدت للسوق ليوم الأحد عن يوم السبت بنسبة 44% تقريباً، فيما لا زالت الأسعار مناسبة وفي متناول الجميع ولم يطرأ عليها تغيرٌ نتيجة كثافة الكميات.

روابط ذات صلة

“الخَرْفة الثانية” تجمع “الزين والرخيص” في “تمور بريدة”

“الخَرْفة الثانية” تجمع “الزين والرخيص” في “تمور بريدة”
أمانة القصيم تطلق مبادرة (تمور) التطوعية

أمانة القصيم تطلق مبادرة (تمور) التطوعية
أمير القصيم يرأس اجتماع متابعة تنفيذ وسير المشاريع التنموية بالمنطقة

أمير القصيم يرأس اجتماع متابعة تنفيذ وسير المشاريع التنموية بالمنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*