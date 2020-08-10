نفوق حيوان غريب في محافظة فرسان

جازان - فضه عطيف

تداول أبناء محافظة فرسان صور لحيوان نادر لم يعرف نوعه أو الفصيله التي ينتمي لها.

وفي التفاصيل عثر احد السياح عند تنزهه بجوار الجسر المعلق على حيوان غريب الذي يبدو تحلله وله فتره منذ موته، مما ادى الى تحلل أجزاء منه.

الغريب في الأمر أن أهالي جزر فرسان يأكدون أن الجزيره لا توجد فيها مثل هذه الحيونات وهم معتادون على حيوانات محمية مثل الغزلان ويوجد عندهم الثعلب “الحصني” ..

أما مثل هذه الأنواع لم تشاهد على الجزيرة.. وأكد بعض كبار السن في فرسان ان مثل هذه الحيوان ومايسمى النمس الهندي قدم عن طريق السفن الشراعية وكان يستخدم لحماية السفن من القوراض والفئران التي تخرق السفن المصنعة من الخشب وعند رسو السفن في الشواطئ انتشر في الجزيرة.