“الخَرْفة الثانية” تجمع “الزين والرخيص” في “تمور بريدة”

“الخَرْفة الثانية” تجمع “الزين والرخيص” في “تمور بريدة”

منطقة القصيم
نفوق حيوان غريب في محافظة فرسان

نفوق حيوان غريب في محافظة فرسان

منطقة جازان
أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي

أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي

منطقة تبوك
أمانة القصيم تطلق مبادرة (تمور) التطوعية

أمانة القصيم تطلق مبادرة (تمور) التطوعية

منطقة القصيم

نفوق حيوان غريب في محافظة فرسان

نفوق حيوان غريب في محافظة فرسان
http://almnatiq.net/?p=892542
جازان - فضه عطيف

تداول أبناء محافظة فرسان صور لحيوان نادر لم يعرف نوعه أو الفصيله التي ينتمي لها.

وفي التفاصيل عثر احد السياح عند تنزهه بجوار الجسر المعلق على حيوان غريب الذي يبدو تحلله وله فتره منذ موته، مما ادى الى تحلل أجزاء منه.

الغريب في الأمر أن أهالي جزر فرسان يأكدون أن الجزيره لا توجد فيها مثل هذه الحيونات وهم معتادون على حيوانات محمية مثل الغزلان ويوجد عندهم الثعلب “الحصني” ..

أما مثل هذه الأنواع لم تشاهد على الجزيرة.. وأكد بعض كبار السن في فرسان ان مثل هذه الحيوان ومايسمى النمس الهندي قدم عن طريق السفن الشراعية وكان يستخدم لحماية السفن من القوراض والفئران التي تخرق السفن المصنعة من الخشب وعند رسو السفن في الشواطئ انتشر في الجزيرة.

روابط ذات صلة

نائب أمير منطقة جازان يرأس جلسة مجلس المنطقة في دورته الثالثة ..

نائب أمير منطقة جازان يرأس جلسة مجلس المنطقة في دورته الثالثة ..
دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تضبط 229 كيلو من الحشيش مخبأة داخل أكياس شعير محملة على مركبة

دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تضبط 229 كيلو من الحشيش مخبأة داخل أكياس شعير محملة على مركبة
سمو نائب أمير جازان يرأس غداً جلسة مجلس المنطقة في دورته الثالثة

سمو نائب أمير جازان يرأس غداً جلسة مجلس المنطقة في دورته الثالثة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*