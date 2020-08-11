أمير القصيم يقدم واجب العزاء في وفاة والدة معالي رئيس أمن الدولة

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قدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، العزاء والمواساة لمعالي رئيس أمن الدولة الفريق عبدالعزيز بن محمد الهويريني وأسرة الهويريني في وفاة والدتهم هيلة بنت حمود أبا الخيل ـ رحمها الله ـ

جاء ذلك خلال زيارة سموه لمنزل أسرة الهويريني بمحافظة البكيرية حيث كان في استقباله معالي رئيس أمن الدولة الفريق عبدالعزيز الهويريني وأبناء وذوي الفقيدة.



وسأل سموه الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ، وأن يسكنها فسيح جناته ، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.



من جانبه قدم معالي الفريق الهويريني شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على مواساته ومشاركته لهم في هذا المصاب الجلل ، سائلاً الله العلي القدير أن يكتب لسموه الأجر والمثوبة.