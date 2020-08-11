أمير القصيم يلتقي الحربي بمناسبة تكليفه رئيساً لمركز دخنة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , في مكتبه بالإمارة بحضور وكيل امارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , اليوم , رئيس مركز دخنة يوسف الحربي ، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تكليفه رئيساً للمركز.



ورحب سمو أمير منطقة القصيم بالحربي ، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديدة ، وحثه على بذل جميع الجهود لخدمة سكان المركز، وتلمس احتياجاتهم وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله ـ.



من جانبه رفع رئيس المركز المكلف شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على هذه الثقة الغالية , راجياً من الله تعالى أن يوفقه في أداء ما أوكل إليه من أعمال , سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد.