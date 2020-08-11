بلدية أملج تنفذ ٥٦٠ جولة رقابة صحية وترفع١٢٨٠ طن من النفايات خلال إجازة عيد الأضحى

أملج - فايز السميري

واصلت بلدية محافظة أملج أعمالها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ، وذلك من خلال تكثيف أعمال الرقابة الصحية والنظافة ورفع النفايات ومتابعة الخدمات التي تقدمها البلدية في المنتزهات والحدائق التي يقصدها الأهالي والزوار .

وأوضح رئيس بلدية محافظة أملج المهندس غازي محمد العتيبي أن البلدية قامت ب٥٦٠ جولة على محلات المحافظة أسفرت عن إغلاق ٢٣ منها وتحرير ٤٧ مخالفة، ومصادرة ٩٧ كجم ، بالإضافة لذبح ١٤٣٧رأس في مسلخ المحافظة والمطابح التي سُمح لها بالذبح أيام .

وأضاف العتيبي أنه في مجال الإصحاح والبيئي والنظافة قامت البلدية برفع ١٢٨٠ طنا من النفايات و تطهير حاويات النظافة والأرصفة بالمعقمات ، مؤكداً على حرص البلدية على تقديم أفضل الخدمات، ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية والإجراءات الأحترازية التي أتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا في جميع الأنشطة .