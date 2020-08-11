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بلدية أملج تنفذ ٥٦٠ جولة رقابة صحية وترفع١٢٨٠ طن من النفايات خلال إجازة عيد الأضحى

بلدية أملج تنفذ ٥٦٠ جولة رقابة صحية وترفع١٢٨٠ طن من النفايات خلال إجازة عيد الأضحى
http://almnatiq.net/?p=892586
أملج - فايز السميري
واصلت بلدية محافظة أملج أعمالها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ، وذلك من خلال تكثيف أعمال الرقابة الصحية والنظافة ورفع النفايات ومتابعة الخدمات التي تقدمها البلدية في المنتزهات والحدائق التي يقصدها الأهالي والزوار .
وأوضح رئيس بلدية محافظة أملج المهندس غازي محمد العتيبي أن البلدية قامت ب٥٦٠ جولة على محلات المحافظة أسفرت عن إغلاق ٢٣ منها وتحرير ٤٧ مخالفة، ومصادرة ٩٧ كجم ، بالإضافة لذبح ١٤٣٧رأس في مسلخ المحافظة والمطابح التي سُمح لها بالذبح أيام .
وأضاف العتيبي أنه في مجال الإصحاح والبيئي والنظافة قامت البلدية برفع ١٢٨٠ طنا من النفايات و تطهير حاويات النظافة والأرصفة بالمعقمات ، مؤكداً على حرص البلدية على تقديم أفضل الخدمات، ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية والإجراءات الأحترازية التي أتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا  في جميع الأنشطة .
 

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