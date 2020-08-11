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نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة المعين

نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة المعين

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نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة المعين

نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة المعين
http://almnatiq.net/?p=892603
جازان - فضة عطيف

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة علاء بن حسن زعقان بمناسبة تعيينه مديراً للفرع.
وفي بداية الاستقبال رحّب سموه بمدير فرع هيئة حقوق الإنسان بجازان، متمنيًا له التوفيق في القيام بمهام عمله.
وأكد سموه أهمية دور جمعية حقوق الإنسان في حفظ الجانب الإنساني وكرامة الإنسان في حياته ومجتمعه وما يضمنه الدين الإسلامي الحنيف من حقوق وفق كتاب الله وسنة نبيه الكريم وهو ما تحرص على تطبيقه الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
من جهته عبر مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بجازان عن سعادته بلقاء سمو نائب أمير المنطقة، وما استمع إليه من توجيهات ، مؤكداً حرصه ومنسوبي الفرع كافة على تقديم كل ما يخدم المواطن والمقيم بالمنطقة ، راجياً العون والتوفيق من الله تعالى للجميع.

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