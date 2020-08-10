احدث الأخبار

نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير عام ميناء جدة الإسلامي المعين حديثًا
منطقة مكة المكرمة
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 7626.23 نقطة
أبرز المواد
 نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة المعين
منطقة جازان
 الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد يدشن مشروع إعادة حدود وادي نجران
منطقة نجران
 بلدية أملج تنفذ ٥٦٠ جولة رقابة صحية وترفع١٢٨٠ طن من النفايات خلال إجازة عيد الأضحى
منطقة تبوك
 أمير القصيم يلتقي الحربي بمناسبة تكليفه رئيساً لمركز دخنة
منطقة القصيم
 أمير القصيم يقدم واجب العزاء في وفاة والدة معالي رئيس أمن الدولة
منطقة القصيم
 أمير منطقة الجوف يقف على المشاريع التنموية ويؤكد أهمية التنفيذ وَفْق المعايير المعمول بها
منطقة الجوف
 بوتين : 20 دولة تقدمت بطلب شراء مليار جرعة من لقاح كورونا
أبرز المواد
 “الخَرْفة الثانية” تجمع “الزين والرخيص” في “تمور بريدة”
منطقة القصيم
 نفوق حيوان غريب في محافظة فرسان
منطقة جازان
 أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي
منطقة تبوك
نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير عام ميناء جدة الإسلامي المعين حديثًا

نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير عام ميناء جدة الإسلامي المعين حديثًا

منطقة مكة المكرمة
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 7626.23 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 7626.23 نقطة

أبرز المواد
نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة المعين

نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة المعين

منطقة جازان
الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد يدشن مشروع إعادة حدود وادي نجران

الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد يدشن مشروع إعادة حدود وادي نجران

منطقة نجران

اطّلع على الجهود الأمنية والصحية وخطط لجنة الطوارئ المستقبلية حتى زوال جائحة كورونا..

نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير عام ميناء جدة الإسلامي المعين حديثًا

نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير عام ميناء جدة الإسلامي المعين حديثًا
http://almnatiq.net/?p=892610
المناطق - جدة

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة مدير عام ميناء جدة الإسلامي المعين حديثاً المهندس ماجد العرقوبي.
وهنأ الأمير بدر بن سلطان، المهندس العرقوبي بمناسبة تعيينه متمنياً له التوفيق والسداد، كما استمع سموه إلى نبذة عن مشاريع وأعمال الميناء ومن بينها تحديث وتجديد المرافق.
فيما قدّم مدير عام ميناء جدة الإسلامي شكره للأمير بدر بن سلطان ، مؤكداً حرص الميناء على الارتقاء بالعمل بما يحقق التطلعات.

كما قدّم سموه شكره وتقديره لأعضاء لجنة الطوارئ بالمنطقة نظير الجهود الكبيرة في التعامل مع جائحة كورونا واتخاذ كافة التدابير للمحافظة على صحة المواطن والمقيم.
وثمّن الأمير بدر بن سلطان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الافتراضي عبر الاتصال المرئي الدور الكبير للجنة في مراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومتابعة توفر الاحتياجات، مشيداً سموه بالعمل الجماعي وتكاتف الجهود لكافة الجهات القطاعات الأمنية والصحية والخدمية.
واستمع نائب أمير منطقة مكة المكرمة إلى نبذة عن أعمال اللجنة منذ بدء جائحة كورونا إذ عقدت قرابة 80 اجتماعاً رئيسياً وفرعياً ونفذت الفرق الرقابية أكثر من 300 ألف زيارة ميدانية وتم رصد ما يزيد عن 44 ألف و 500 مخالفة تجارية وبلدية.
كما اطلع سموه على الجهود الأمنية والصحية وخطط اللجنة المستقبلية حتى زوال هذا الوباء بإذن الله ، وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

 

روابط ذات صلة

نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة

نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة
نائب أمير منطقة مكة يطّلع على المشاريع التي تنفذها أمانة جدة

نائب أمير منطقة مكة يطّلع على المشاريع التي تنفذها أمانة جدة
عيادات متنقلة بالطائف لتوعية وسلامة المتنزهين

عيادات متنقلة بالطائف لتوعية وسلامة المتنزهين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*