نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير عام ميناء جدة الإسلامي المعين حديثًا

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استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة مدير عام ميناء جدة الإسلامي المعين حديثاً المهندس ماجد العرقوبي.

وهنأ الأمير بدر بن سلطان، المهندس العرقوبي بمناسبة تعيينه متمنياً له التوفيق والسداد، كما استمع سموه إلى نبذة عن مشاريع وأعمال الميناء ومن بينها تحديث وتجديد المرافق.

فيما قدّم مدير عام ميناء جدة الإسلامي شكره للأمير بدر بن سلطان ، مؤكداً حرص الميناء على الارتقاء بالعمل بما يحقق التطلعات.

كما قدّم سموه شكره وتقديره لأعضاء لجنة الطوارئ بالمنطقة نظير الجهود الكبيرة في التعامل مع جائحة كورونا واتخاذ كافة التدابير للمحافظة على صحة المواطن والمقيم.

وثمّن الأمير بدر بن سلطان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الافتراضي عبر الاتصال المرئي الدور الكبير للجنة في مراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومتابعة توفر الاحتياجات، مشيداً سموه بالعمل الجماعي وتكاتف الجهود لكافة الجهات القطاعات الأمنية والصحية والخدمية.

واستمع نائب أمير منطقة مكة المكرمة إلى نبذة عن أعمال اللجنة منذ بدء جائحة كورونا إذ عقدت قرابة 80 اجتماعاً رئيسياً وفرعياً ونفذت الفرق الرقابية أكثر من 300 ألف زيارة ميدانية وتم رصد ما يزيد عن 44 ألف و 500 مخالفة تجارية وبلدية.

كما اطلع سموه على الجهود الأمنية والصحية وخطط اللجنة المستقبلية حتى زوال هذا الوباء بإذن الله ، وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.