الأمير فيصل بن بندر يستقبل أعضاء اللجنة الأمنية الدائمة بمنطقة الرياض

المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم ، أعضاء اللجنة الأمنية الدائمة بمنطقة الرياض يتقدمهم رئيس اللجنة مدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري وعدد من القيادات الأمنية.

وفي بداية الاستقبال قدم الضباط التهنئة لسموه بعيد الأضحى المبارك داعين المولى عز وجل أن يعيده علينا باليمن واليسر وبادلهم سموه التهنئة .

ونوه سمو الأمير فيصل بن بندر بجهود رجال الأمن في جائحة كورونا المستجد وحضورهم الميداني المتميز في المنطقة بمباشرة المخالفين وتطبيق الإجراءات الاحترازية منذ بداية الأوضاع الصحية وتعاملهم بكل جدية ومهنية في الحفاظ على سلامة المواطنين وأمنهم الصحي .

وأكد سموه على تحقيق ما ينشده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – في الحفاظ على أمن هذا الوطن ومواطنيه ومقدراته .

من جانبه ثمن اللواء المطيري المتابعة الدقيقة والمباشرة من سمو أمير منطقة الرياض لأعمال رجالات الأمن الميدانية والتوجيهات والملاحظات على مدار الساعة، مبيناً سعي الجميع في أن يكونوا عند حسن الظن في خدمة الوطن والمواطن والمقيم على أرض هذه البلاد الغالية .