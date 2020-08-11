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رئيس أركان الجيش الباكستاني يقوم بزيارة هامة إلى المملكة الأسبوع المقبل

رئيس أركان الجيش الباكستاني يقوم بزيارة هامة إلى المملكة الأسبوع المقبل
http://almnatiq.net/?p=892618
المناطق - الرياض

ذكرت وسائل الإعلام الباكستانية أن رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه سيقوم بزيارة هامة إلى المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل.
وأوضحت صحيفة “جنك” الباكستانية اليوم نقلاً عن مصادرها أن الجنرال باجوه سيلتقي خلال الزيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمناقشة العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الهامة بما في ذلك التطورات الإقليمية الراهنة.
ورجحت بعض وسائل الإعلام أن الزيارة ستكون في السادس عشر من أغسطس الحالي، مشيرة إلى أنها كانت مقررة هذا الأسبوع، ولكنها تأجلت لغاية الأسبوع المقبل.

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