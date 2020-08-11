أمير منطقة الرياض يستقبل مديري التعليم والنقل بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم , مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي ومدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة الرياض المهندس سلمان بن محسن الضلعان .

وقدم الوهيبي والضلعان التهنئة لسمو أمير منطقة الرياض بعيد الأضحى المبارك سائلين الله العلي القدير أن يعيده على الجميع باليمن والخير والمسرات .

وقد بادلهم سموه التهنئة بالعيد معرباً عن شكره لهم على ما أبدوه من مشاعر طيبة .

بعد ذلك بحث سمو أمير منطقة الرياض الموضوعات التي تهم المنطقة في مجالي التعليم والنقل .

واطلع على تقرير مقدم من تعليم الرياض عن المبادرات التي نفذت خلال جائحة كورونا ( كوفيد 19 ) ومسابقات النشاط الطلابي والدورات الرمضانية وآلية التعليم عبر برامج التقنية وسبل التواصل الفعال مع الطلاب والطالبات واستثمار وقت الفراغ لديهم .

كما ناقش الأمير فيصل بن بندر مشاريع النقل في الرياض وآخر المستجدات والتطورات عليها في التنفيذ والصيانة .

وقدم مدير عام تعليم الرياض ومدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة شكرهم وامتنانهم لسموه على متابعته المباشرة وتوجيهاته في سبيل تطوير وتفعيل الأهداف المنشودة وتحقيقها بكامل وأعلى المستويات .