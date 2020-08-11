احدث الأخبار

أمير منطقة الرياض يستقبل مديري التعليم والنقل بالمنطقة
منطقة الرياض
 البريد السعودي يطلق هاتفه المجاني لخدمة العملاء
أبرز المواد
 أمير الشرقية : رؤية المملكة ركزت على تطوير وتمكين قطاعات النقل والخدمات اللوجستية
المنطقة الشرقية
 45 دقيقة في باص أبها السياحي تمنح المصطافين متعة المعرفة والاكتشاف
منطقة عسير
 رئيس أركان الجيش الباكستاني يقوم بزيارة هامة إلى المملكة الأسبوع المقبل
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن بندر يستقبل أعضاء اللجنة الأمنية الدائمة بمنطقة الرياض
منطقة الرياض
 نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير عام ميناء جدة الإسلامي المعين حديثًا
منطقة مكة المكرمة
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 7626.23 نقطة
أبرز المواد
 نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة المعين
منطقة جازان
 الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد يدشن مشروع إعادة حدود وادي نجران
منطقة نجران
 بلدية أملج تنفذ ٥٦٠ جولة رقابة صحية وترفع١٢٨٠ طن من النفايات خلال إجازة عيد الأضحى
منطقة تبوك
 أمير القصيم يلتقي الحربي بمناسبة تكليفه رئيساً لمركز دخنة
منطقة القصيم
أمير منطقة الرياض يستقبل مديري التعليم والنقل بالمنطقة

أمير منطقة الرياض يستقبل مديري التعليم والنقل بالمنطقة

منطقة الرياض
البريد السعودي يطلق هاتفه المجاني لخدمة العملاء

البريد السعودي يطلق هاتفه المجاني لخدمة العملاء

أبرز المواد
أمير الشرقية : رؤية المملكة ركزت على تطوير وتمكين قطاعات النقل والخدمات اللوجستية

أمير الشرقية : رؤية المملكة ركزت على تطوير وتمكين قطاعات النقل والخدمات اللوجستية

المنطقة الشرقية
45 دقيقة في باص أبها السياحي تمنح المصطافين متعة المعرفة والاكتشاف

45 دقيقة في باص أبها السياحي تمنح المصطافين متعة المعرفة والاكتشاف

منطقة عسير

أمير منطقة الرياض يستقبل مديري التعليم والنقل بالمنطقة

أمير منطقة الرياض يستقبل مديري التعليم والنقل بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=892637
المناطق - الرياض
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم , مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي ومدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة الرياض المهندس سلمان بن محسن الضلعان .
وقدم الوهيبي والضلعان التهنئة لسمو أمير منطقة الرياض بعيد الأضحى المبارك سائلين الله العلي القدير أن يعيده على الجميع باليمن والخير والمسرات .
وقد بادلهم سموه التهنئة بالعيد معرباً عن شكره لهم على ما أبدوه من مشاعر طيبة .
بعد ذلك بحث سمو أمير منطقة الرياض الموضوعات التي تهم المنطقة في مجالي التعليم والنقل .
واطلع على تقرير مقدم من تعليم الرياض عن المبادرات التي نفذت خلال جائحة كورونا ( كوفيد 19 ) ومسابقات النشاط الطلابي والدورات الرمضانية وآلية التعليم عبر برامج التقنية وسبل التواصل الفعال مع الطلاب والطالبات واستثمار وقت الفراغ لديهم .
كما ناقش الأمير فيصل بن بندر مشاريع النقل في الرياض وآخر المستجدات والتطورات عليها في التنفيذ والصيانة .
وقدم مدير عام تعليم الرياض ومدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة شكرهم وامتنانهم لسموه على متابعته المباشرة وتوجيهاته في سبيل تطوير وتفعيل الأهداف المنشودة وتحقيقها بكامل وأعلى المستويات .

روابط ذات صلة

البريد السعودي يطلق هاتفه المجاني لخدمة العملاء

البريد السعودي يطلق هاتفه المجاني لخدمة العملاء
الأمير فيصل بن بندر يستقبل أعضاء اللجنة الأمنية الدائمة بمنطقة الرياض

الأمير فيصل بن بندر يستقبل أعضاء اللجنة الأمنية الدائمة بمنطقة الرياض
“السعودية للكهرباء”: تركيب العدادات الذكية يسير وفق الخطط الموضوعة

“السعودية للكهرباء”: تركيب العدادات الذكية يسير وفق الخطط الموضوعة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*