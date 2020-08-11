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أمير الجوف يوجه بإفتتاح سوق التمور بسكاكا الخميس بعد تفقده اليوم

أمير الجوف يوجه بإفتتاح سوق التمور بسكاكا الخميس بعد تفقده اليوم

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أمير الجوف يوجه بإفتتاح سوق التمور بسكاكا الخميس بعد تفقده اليوم

أمير الجوف يوجه بإفتتاح سوق التمور بسكاكا الخميس بعد تفقده اليوم
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الجوف - محمد الحسن

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف الأمانة بإفتتاح سوق حراج التمور بمدينة سكاكا يوم بعد غد الخميس، كما وجه سموه باستقطاب  الشباب ومنحهم الفرصة لعرض منتجات مشروعاتهم في السوق وتوفير كافة أوجه الدعم والتسهيلات لهم.
ومن جانبها أكدت أمانة منطقة الجوف تهيئة السوق بالكامل وجاهزيته للإفتتاح وخدمة المستفيدين من منتجي التمور والمتسوقين، وفق أفضل المواصفات، وأوضحت أن أي استفسار أو طلب مساعدة من خلال مراجعة إدارة الأسواق بالأمانة.
وكان سمو أمير منطقة الجوف قد وقف اليوم على مشروع سوق حراج التمور بمدينة سكاكا، واطلع على وضع اللمسات الأخيرة تمهيدا لافتتاحه، واستمع من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان إلى شرح عن سير العمل والترتيبات النهائية لتسليم الموقع، ووجه بمضاعفة الجهد لافتتاح السوق يوم بعد غدٍ الخميس لخدمة المواطنين والمقيمين.
وأكد المهندس الشرعان حرص الأمانة على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من القطاع البلدي، تحقيقا لتوجيهات سمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبه، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ومستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.

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