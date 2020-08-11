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أمانة الجوف تعتمد أكثر من مليون م2 أراضي استثمارية وأراضي سكنية ومرافق حكومية

أمانة الجوف تعتمد أكثر من مليون م2 أراضي استثمارية وأراضي سكنية ومرافق حكومية

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أمانة الجوف تعتمد أكثر من مليون م2 أراضي استثمارية وأراضي سكنية ومرافق حكومية

أمانة الجوف تعتمد أكثر من مليون م2 أراضي استثمارية وأراضي سكنية ومرافق حكومية
http://almnatiq.net/?p=892646
الجوف - محمد الحسن

اعتمدت امانة منطقة الجوف بمدينة سكاكا مخططات سكنية خاصة وكذلك أراضي استثمارية ومرافق حكومية بمساحة اجمالية ( 1145494م2)
حيث تبلغ عدد المخططات السكنية المعتمدة نحو 18 مخططا بمساحة  (17.3) هكتارا و 17 مخططا استثماريا بمساحة  ( 17.9) هكتارا بالاضافة إلى 31 مرفقا حكوميا بمساحة (79.2) هكتارا ،
وأوضح المهندس عاطف بن محمد الشرعان أمين  منطقة الجوف بعد حمدالله أن امانة المنطقة من خلال كوادرها الفنية والإدارية تسعى دائما لتسهيل كافة السبل المتاحة لتطوير التجمعات العمرانية بمنطقة الجوف بمستويتها وحسب النطاق الإشرافي الموكل اليها للوصول إلى الأهداف المنشودة وفق معطيات الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية
وتعتبر هذه الاعتمادات للمخططات آنفة الذكر بتنوع مساحاتها واستعمالاتها ما هيه إلا  احدى الخطوات  الاول نحو مستقبل واعد للمنطقة سوف نجني بواكيره قريبا بإذن الله وذلك لمتابعة سمو امير منطقة الجوف وسمو نائبه حفظهم الله الحثيثة للقطاعات الحكومية الخدمية وشراكة القطاع الخاص للرقي بمستوى الخدمات للافضل مما له دور كبير لدعم  ونماء الأنشطة الاقتصادية الأساسية بالمنطقة واثرة الايجابي على ابناء المنطقة .

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