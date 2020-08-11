نائب أمير جازان يطلع على تقرير عن جهود واعمال الشؤون الصحية بالمنطقة في التصدي لجائحة كورونا

جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بجازان عبدالرحمن بن دبي الحربي وعدداً من مساعدي ومنسوبي صحة جازان.

وتسلم سمو نائب أمير منطقة جازان تقريراً عن أعمال وجهود الشؤون الصحية والمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها بمختلف محافظات ومراكز المنطقة خلال جائحة كورونا، مستمعاً لشرح مفصل المهام والخدمات الصحية التي تقدمها المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة عبر منظومة متكاملة من الخدمات والمنشآت الصحية والطواقم الفنية المؤهلة التي وفرتها القيادة الرشيدة لأبنائها المواطنين في مختلف المجلات الوقائية والعلاجية والتوعوية والتثقيفية وكل ما فيه الخير والفائدة ويعود بالنفع على الجميع في شتى المجالات ومنها ما يتعلق بالوقاية من فايروس كورونا كوفيد -19.

وحث سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز على العمل الجاد والمتواصل للوقاية من فيروس كورونا، وتطبيق الخطط والتدابير اللازمة في المستشفيات ومتابعة الاعمال والخدمات التي تقدمها مراكز “تطمن” و “تأكد” بالمنطقة وتطبيق الإجراءات الاحترازية بما يضمن أفضل الطرق الوقائية وتقديم أفضل الخدمات الطبية وكل ما من شأنه خدمة أبناء المنطقة والزائرين لها.

من جانبه عبر مدير عام صحة جازان عن سعادته وزملائه منسوبي الصحة بلقاء سمو نائب المنطقة وما استمعوا إليه من توجيهات، منوها بما يجده القطاع الصحي بالمنطقة من متابعة دائمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه للمشروعات والخدمات الصحية والمهام التي تنفذها صحة جازان.