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جامعة الجوف تعلن عن برنامج أساسيات اللغة الصينية عن بُعد لجميع أفراد المجتمع

جامعة الجوف تعلن عن برنامج أساسيات اللغة الصينية عن بُعد لجميع أفراد المجتمع

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جامعة الجوف تعلن عن برنامج أساسيات اللغة الصينية عن بُعد لجميع أفراد المجتمع

جامعة الجوف تعلن عن برنامج أساسيات اللغة الصينية عن بُعد لجميع أفراد المجتمع
http://almnatiq.net/?p=892656
الجوف - محمد الحسن

طرحت جامعة الجوف برنامج أساسيات اللغة الصينية عن بُعد لجميع أفراد المجتمع والمهتمين بتعلّم اللغات الأجنبية وذلك بالتعاون مع السنة الأولى المشتركة.
وأوضح المشرف على عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر د. إبراهيم العلي أن البرنامج الذي تقدمه المدربة (تشي يوه) يستهدف المعلمين والمعلمات والمهتمين بتعلم اللغات من أفراد المجتمع، مضيفاً أن المدة الزمنية للبرنامج ستكون (20) يوماً بواقع (60) ساعة تدريبية موزعة على 3 ساعات يومية من الساعة 5- 8 مساءً، خلال الفترة من
4-29/1/1442هـ برسوم قدرها (1000) ريال يتم إيداعها في حساب عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة الجوف رقم: (SA4080000154608010797607) – مصرف الراجحي.
ويمكن للراغبين التسجيل في البرنامج من خلال زيارة نظام التدريب على الرابط التالي: https://bit.ly/2WfBajG
تجدر الإشارة إلى أن الجامعة سبق وأن طرحت نفس البرنامج ضمن برامجها المقدمة لخدمة المجتمع وتلبية احتياجاتهم التدريبية، وقد تضمن 40 ساعة تدريبية لمدة أسبوعين مقسمة على 4 ساعات يومياً .

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