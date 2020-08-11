غرفة الشرقية والبنوك السعودية تستعرضان متطلبات التأهيل للحصول على التمويل

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تعقد غرفة الشرقية بالتعاون مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية محاضرة عن بعد بعنوان: برامج ومبادرات البنوك السعودية للتخفيف من آثار جائحة كورونا.

ويستضيف اللقاء الذي يعقد غدا الأربعاء 12 أغسطس zoom، فيصل قلعجي كبير مدراء مصرفية الاعمال في بنك البلاد، ويديره طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، حيث يبحث الخدمات البنكية المقدمة من البنوك السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

كما يناقش اللقاء الذي يعقد عند الساعة 10 صباحا وحتى 12 ظهرا خدمات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأبرز المتطلبات للتأهيل للحصول على التمويل، كما يقدم شرحا لألية عمل برنامج التمويل المضمون، بالإضافة الى توصيات عامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للتعامل مع الأزمات الاقتصادية.