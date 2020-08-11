احدث الأخبار

طيران أديل يعلن وصول أول طائرة إيرباص A 320 إلى مطار الملك عبد العزيز
منطقة مكة المكرمة
 فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بمنطقة عسير ينفذ (512) جولة توعوية خلال إجازة عيد الأضحى
منطقة عسير
 أمير القصيم يرأس اجتماعاً لمراجعة سير وتنفيذ المشاريع التقنية بالإمارة
منطقة القصيم
 “الصحة” تعلن تسجيل (1640) حالة تعافٍ جديدة
أبرز المواد
 غرفة الشرقية والبنوك السعودية تستعرضان متطلبات التأهيل للحصول على التمويل
المنطقة الشرقية
 جامعة الجوف تعلن عن برنامج أساسيات اللغة الصينية عن بُعد لجميع أفراد المجتمع
منطقة الجوف
 نائب أمير جازان يطلع على تقرير عن جهود واعمال الشؤون الصحية بالمنطقة في التصدي لجائحة كورونا
منطقة جازان
 انطلاق قمة الرياض العالمية للصحة الرقمية افتراضياً
أبرز المواد
 أمانة الجوف تعتمد أكثر من مليون م2 أراضي استثمارية وأراضي سكنية ومرافق حكومية
منطقة الجوف
 أمير الجوف يوجه بإفتتاح سوق التمور بسكاكا الخميس بعد تفقده اليوم
منطقة الجوف
 أمير منطقة الرياض يستقبل مديري التعليم والنقل بالمنطقة
منطقة الرياض
 البريد السعودي يطلق هاتفه المجاني لخدمة العملاء
أبرز المواد
طيران أديل يعلن وصول أول طائرة إيرباص A 320 إلى مطار الملك عبد العزيز

طيران أديل يعلن وصول أول طائرة إيرباص A 320 إلى مطار الملك عبد العزيز

منطقة مكة المكرمة
فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بمنطقة عسير ينفذ (512) جولة توعوية خلال إجازة عيد الأضحى

فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بمنطقة عسير ينفذ (512) جولة توعوية خلال إجازة عيد الأضحى

منطقة عسير
أمير القصيم يرأس اجتماعاً لمراجعة سير وتنفيذ المشاريع التقنية بالإمارة

أمير القصيم يرأس اجتماعاً لمراجعة سير وتنفيذ المشاريع التقنية بالإمارة

منطقة القصيم
“الصحة” تعلن تسجيل (1640) حالة تعافٍ جديدة

“الصحة” تعلن تسجيل (1640) حالة تعافٍ جديدة

أبرز المواد

أمير القصيم يرأس اجتماعاً لمراجعة سير وتنفيذ المشاريع التقنية بالإمارة

أمير القصيم يرأس اجتماعاً لمراجعة سير وتنفيذ المشاريع التقنية بالإمارة
http://almnatiq.net/?p=892665
المناطق - بريدة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم , اجتماعاً لمراجعة تنفيذ المشاريع التقنية وماوصلت إليه ، وماهية العقبات التي تواجهها سير وتنفيذ تلك المشاريع ، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، والمشرف على المشاريع التقنية بالإمارة صالح الرسي ، وفريق العمل في إدارة مشاريع التقنية بإمارة القصيم , الذين قدموا للسلام على سموه ، وتقديم عرضاً عن المشاريع التقنية ، والمعوقات التقنية التي تواجهها إمارة المنطقة.

واطلع سموه خلال الاجتماع على أهم المستجدات التقنية في إمارة القصيم وماهية الخدمات التقنية الحديثة المقدمة للمواطنين والمقيمين ، موجهاً بضرورة تفعيل كل مايخدم أهالي المنطقة تقنياً ، لاسيما في ظل التطورات التقنية الهائلة ، مشيراً إلى أهمية تطوير وتفعيل مؤشرات الجودة وقياس أهلية المشروع والخدمات التقنية التي تقدمها إمارة المنطقة ، ومدى ملاءمتها لاحتياجات المواطنين والمواطنات والمقيمين والمقيمات.

وحث الأمير فيصل بن مشعل على مواصلة الجهود في تطوير الجوانب التقنية كافة ، وبذل كل الجهود في خدمه أبناء المنطقة ودراسة إمكانية التكامل مع الجهات المعنية ، من خلال تبادل الخبرات وعقد الدورات للعمل بشكل تكاملي لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية , من خلال التعرف وفهم رؤية المملكة 2030، والمضّي قدماً بالتوسع في المشاريع التقنية لدفع عجلة التنمية في منطقة القصيم.

ونوه سمو أمير منطقة القصيم بالدعم والرعاية التي تحظى بها إمارة المنطقة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، خصوصاً في الجانب التقني ، وتعزيز هذا الجانب في الوطن ، داعياً الله للجميع التوفيق والسداد.

روابط ذات صلة

أمير القصيم يلتقي الحربي بمناسبة تكليفه رئيساً لمركز دخنة

أمير القصيم يلتقي الحربي بمناسبة تكليفه رئيساً لمركز دخنة
أمير القصيم يقدم واجب العزاء في وفاة والدة معالي رئيس أمن الدولة

أمير القصيم يقدم واجب العزاء في وفاة والدة معالي رئيس أمن الدولة
“الخَرْفة الثانية” تجمع “الزين والرخيص” في “تمور بريدة”

“الخَرْفة الثانية” تجمع “الزين والرخيص” في “تمور بريدة”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*