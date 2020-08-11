فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بمنطقة عسير ينفذ (512) جولة توعوية خلال إجازة عيد الأضحى

المناطق - أبها

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير خلال إجازة عيد الأضحى المبارك عدداً من المناشط لتوعية المجتمع بجائحة كورونا وأهمية الالتزام بالتعليمات والتدابير الوقائية، والتي بلغت أكثر من (512) جولة توعوية، و(2141)مادة توعوية عبر اللوحات والشاشات المختلفة في عموم المنطقة.

كما تم نشر المحتوى الوقائي عبر الوسائل والشاشات الإلكترونية واللوحات بكافة أنواعها، مستهدفة أكثر من ( 652520 ) مستفيد، وذلك بالتعاون مع أمانة المنطقة والبلديات والمستشفيات، وكان لهذا التعاون المثمر مع الجهات الحكومية والأهلية الأثر الملموس في التقيد بالاجراءات الوقائية.

يذكر أن الفرع مع بداية الحملة سير (1738) دورية ميدانية لتنبيه الناس للصلاة وتوعيتهم بأهمية الالتزام بالتعليمات والتباعد ولبس الكمامات.

من جهته أبَان فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة عسير الشيخ جابر بن عبدالله الشهري أنه يتم تنفيذ هذه المناشط بمتابعة كريمة من معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند حفظه الله.