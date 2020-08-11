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طيران أديل يعلن وصول أول طائرة إيرباص A 320 إلى مطار الملك عبد العزيز

طيران أديل يعلن وصول أول طائرة إيرباص A 320 إلى مطار الملك عبد العزيز

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طيران أديل يعلن وصول أول طائرة إيرباص A 320 إلى مطار الملك عبد العزيز

طيران أديل يعلن وصول أول طائرة إيرباص A 320 إلى مطار الملك عبد العزيز
http://almnatiq.net/?p=892675
المناطق - واس

أعلن طيران أديل وصول أول طائرة إيرباص A 320 neo إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بهدف تلبية الطلب المتزايد على خدماته والتوسع في عملياته التشغيلية.
وتم تسمية طائرة الإيرباص A 320 neo الجديدة “الثريا” والمعروفة أيضًا باسم الشقيقات السبع، نسبة لأحد ألمع وأشهر العناقيد النجمية المفتوحة التي تقع في كوكبة الثور.
وتنضم “الثريا” إلى أسطول شركة طيران أديل الحالي والمكون من ( 11 ) طائرة من طراز إيرباص A 320 ceo وتتميز بمستقبل أكثر كفاءة في اقتصاديات التشغيل على الخطوط القصيرة والمتوسطة المدى , وتتميز بتخفيض استهلاك الوقود بـ 20% .

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