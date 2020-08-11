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انطلاق البرنامج الصيفي “9 رحلات في الفضاء” لتعزيز التوعية بعلوم الفضاء ومجالاته

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انطلاق البرنامج الصيفي “9 رحلات في الفضاء” لتعزيز التوعية بعلوم الفضاء ومجالاته

انطلاق البرنامج الصيفي “9 رحلات في الفضاء” لتعزيز التوعية بعلوم الفضاء ومجالاته
http://almnatiq.net/?p=892680
المناطق - واس

انطلقت أمس, البرنامج الصيفي لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية بعنوان ” 9 رحلات في الفضاء” الذي أطلقته الهيئة السعودية للفضاء بالتعاون مع وزارة التعليم والهادف إلى التثقيف والتوعية بعلوم الفضاء ومجالاته بما يلبي شغف المهتمين في هذا القطاع، كما يقدم البرنامج عددًا من الموضوعات والتجارب العلمية المُتعلقة بقطاع الفضاء.
وأشاد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ بتفاعل الحضور مع البرنامج في يومه الأول حيث تجاوز عدد الحضور 39 ألف طالب وطالبة عبر المنصات التفاعلية المختلفة, مبينا أن الهيئة ومن خلال برنامج تنمية رأس المال البشري “أجيال الفضاء” تهدف إلى توفير بيئة تعليمية مُلهمة من شأنها غرس الشغف بعلوم الفضاء ومجالاته، وذلك من خلال طرح عدد من المشروعات والمبادرات لتمكين الشباب من قيادة هذا القطاع والنهوض به؛ سعياً لتحقيق أهداف البرنامج الإستراتيجية المتمثلة في تطوير الكفاءات السعودية في قطاع الفضاء؛ للمشاركة في إدارة وتعزيز قطاع الفضاء السعودي، والاستفادة من مجال الفضاء لإلهام الشباب وتشجيعهم للدخول إلى المسارات العلمية والمهنية، وترسيخ قاعدة وطنية لرأس المال البشري.
وعد آل الشيخ وزارة التعليم الشريك الإستراتيجي للهيئة السعودية للفضاء، حيث جاء هذا البرنامج الصيفي ليمثل بداية التعاون المشترك بين الجهتين، الذي يُستهدف من خلاله الشباب الطموح لتشجيعهم وتمكينهم على تعلم علوم الفضاء، حيث يوفر البرنامج الفرصة للمشاركين استكشاف عالم الفضاء، وذلك من خلال طرح العديد من الموضوعات والتجارب العلمية والتثقيفية التي من شأنها توسيع آفاق المعرفة والعلم في هذا القطاع.
مما يذكر أن البرنامج يمتد حتى 26 أغسطس، وسيكون من الرابعة إلى السادسة مساءً أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع من خلال البث المباشر عبر حساب أجيال الفضاء
على منصات التواصل الاجتماعي, إضافة الى قناة عين التابعة لوزارة التعليم, كما يمنح البرنامج شهادة مقدمة من الهيئة السعودية للفضاء (برنامج أجيال الفضاء)، واشتراكًا لمدة عام في منصة
aweacademy .

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