الصين تعلن عن انتشار مرض جديد أكثر فتكاً من كورونا

المناطق - وكالات

أعلن مسؤولون صينيون عن انتشار مرض جديد مميت في جميع أنحاء دولة كازاخستان الآسيوية، محذرين من أنه أكثر فتكاً من فيروس كورونا المستجد، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

وبحسب صحيفة «إكسبريس» البريطانية، فقد شهدت كازاخستان ارتفاعات كبيرة في حالات الإصابة بالمرض الجديد منذ منتصف شهر يونيو الماضي.

وقالت وزارة الصحة في البلاد إن المرض هو عبارة عن «التهاب رئوي غير معروف»، مشيرة إلى أنه تم تسجيل أكثر من 32 ألف حالة إصابة و451 حالة وفاة جراءه في جميع أنحاء كازاخستان بين 29 يونيو و5 يوليو.

وقالت السفارة الصينية في كازاخستان إن البلاد شهدت 1772 حالة وفاة في النصف الأول من العام، بعضهم من الصينيين.

وفي تحذير للمواطنين الصينيين في كازاخستان، قال مسؤولو السفارة: «معدل وفيات هذا المرض أعلى بكثير من فيروس كورونا المستجد».

وتابع المسؤولون: «تجري الإدارات الصحية في البلاد أبحاثاً مقارنة حول هذا الفيروس الجديد، لكن لم يتم تحديد ماهيته بعد».

وحثت السفارة المواطنين الصينيين على حماية أنفسهم بنفس الطريقة التي تعاملوا بها مع فيروس كورونا، والتي تشمل ارتداء أقنعة الوجه وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار.

ومن جهته، تحدث ساول كيسيكوفا، رئيس قسم الرعاية الصحية في عاصمة كازاخستان، إلى وكالة أنباء الدولة «Kazinform» قائلاً: «نحو 300 شخص مصاب بهذا الالتهاب الرئوي الجديد يدخلون المستشفى كل يوم».