احدث الأخبار

برامج تثقيفية واجتماعية في دور ومراكز الإيواء بالرياض.
منطقة الرياض
 بن حثلين: بدعم وتوجيه ولي العهد.. مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل سيقام في موعده
أبرز المواد
 لماذا تحوم الشكوك بشأن لقاح روسيا “الجاهز” ضد كورونا؟
أبرز المواد
 نادي سباقات الخيل يقيم يومي الجمعة والسبت القادمين سباقيه الثالث والرابع على كأس إمارة منطقة مكة المكرمة
أبرز المواد
 الصين تعلن عن انتشار مرض جديد أكثر فتكاً من كورونا
أبرز المواد
 برنامج “رواد التقنية” يختتم فعالياته يوم غدٍ بمشاركة 50 نموذج عمل رقمي مبتكر
أبرز المواد
 لبنان.. تظاهرات لإسقاط الرئيس.. وارتفاع قتلى انفجار المرفأ
أبرز المواد
 انطلاق البرنامج الصيفي “9 رحلات في الفضاء” لتعزيز التوعية بعلوم الفضاء ومجالاته
أبرز المواد
 طيران أديل يعلن وصول أول طائرة إيرباص A 320 إلى مطار الملك عبد العزيز
منطقة مكة المكرمة
 فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بمنطقة عسير ينفذ (512) جولة توعوية خلال إجازة عيد الأضحى
منطقة عسير
 أمير القصيم يرأس اجتماعاً لمراجعة سير وتنفيذ المشاريع التقنية بالإمارة
منطقة القصيم
 “الصحة” تعلن تسجيل (1640) حالة تعافٍ جديدة
أبرز المواد
برامج تثقيفية واجتماعية في دور ومراكز الإيواء بالرياض.

برامج تثقيفية واجتماعية في دور ومراكز الإيواء بالرياض.

منطقة الرياض
بن حثلين: بدعم وتوجيه ولي العهد.. مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل سيقام في موعده

بن حثلين: بدعم وتوجيه ولي العهد.. مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل سيقام في موعده

أبرز المواد
لماذا تحوم الشكوك بشأن لقاح روسيا “الجاهز” ضد كورونا؟

لماذا تحوم الشكوك بشأن لقاح روسيا “الجاهز” ضد كورونا؟

أبرز المواد
نادي سباقات الخيل يقيم يومي الجمعة والسبت القادمين سباقيه الثالث والرابع على كأس إمارة منطقة مكة المكرمة

نادي سباقات الخيل يقيم يومي الجمعة والسبت القادمين سباقيه الثالث والرابع على كأس إمارة منطقة مكة المكرمة

أبرز المواد

الصين تعلن عن انتشار مرض جديد أكثر فتكاً من كورونا

الصين تعلن عن انتشار مرض جديد أكثر فتكاً من كورونا
http://almnatiq.net/?p=892689
المناطق - وكالات

أعلن مسؤولون صينيون عن انتشار مرض جديد مميت في جميع أنحاء دولة كازاخستان الآسيوية، محذرين من أنه أكثر فتكاً من فيروس كورونا المستجد، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

وبحسب صحيفة «إكسبريس» البريطانية، فقد شهدت كازاخستان ارتفاعات كبيرة في حالات الإصابة بالمرض الجديد منذ منتصف شهر يونيو الماضي.

وقالت وزارة الصحة في البلاد إن المرض هو عبارة عن «التهاب رئوي غير معروف»، مشيرة إلى أنه تم تسجيل أكثر من 32 ألف حالة إصابة و451 حالة وفاة جراءه في جميع أنحاء كازاخستان بين 29 يونيو و5 يوليو.

وقالت السفارة الصينية في كازاخستان إن البلاد شهدت 1772 حالة وفاة في النصف الأول من العام، بعضهم من الصينيين.

وفي تحذير للمواطنين الصينيين في كازاخستان، قال مسؤولو السفارة: «معدل وفيات هذا المرض أعلى بكثير من فيروس كورونا المستجد».

وتابع المسؤولون: «تجري الإدارات الصحية في البلاد أبحاثاً مقارنة حول هذا الفيروس الجديد، لكن لم يتم تحديد ماهيته بعد».

وحثت السفارة المواطنين الصينيين على حماية أنفسهم بنفس الطريقة التي تعاملوا بها مع فيروس كورونا، والتي تشمل ارتداء أقنعة الوجه وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار.

ومن جهته، تحدث ساول كيسيكوفا، رئيس قسم الرعاية الصحية في عاصمة كازاخستان، إلى وكالة أنباء الدولة «Kazinform» قائلاً: «نحو 300 شخص مصاب بهذا الالتهاب الرئوي الجديد يدخلون المستشفى كل يوم».

روابط ذات صلة

بن حثلين: بدعم وتوجيه ولي العهد.. مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل سيقام في موعده

بن حثلين: بدعم وتوجيه ولي العهد.. مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل سيقام في موعده
لماذا تحوم الشكوك بشأن لقاح روسيا “الجاهز” ضد كورونا؟

لماذا تحوم الشكوك بشأن لقاح روسيا “الجاهز” ضد كورونا؟
نادي سباقات الخيل يقيم يومي الجمعة والسبت القادمين سباقيه الثالث والرابع على كأس إمارة منطقة مكة المكرمة

نادي سباقات الخيل يقيم يومي الجمعة والسبت القادمين سباقيه الثالث والرابع على كأس إمارة منطقة مكة المكرمة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*