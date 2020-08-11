نادي سباقات الخيل يقيم يومي الجمعة والسبت القادمين سباقيه الثالث والرابع على كأس إمارة منطقة مكة المكرمة

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يقيم نادي سباقات الخيل يومي الجمعة والسبت القادمين على ميدان الملك خالد بالحوية حفل سباقه الثالث على هدية النادي وكأس إمارة منطقة مكة المكرمة ضمن النشاط الصيفي السنوي للموسم الحالي 1441 ، وتتضمن جوائز يوم الجمعة هدية وجائزة النادي التقديرية للسباق الثالث والمكون من سبعة أشواط وفقا لما يلي:

الشوط الأول للخيل إنتاج السعودية المبتدئة هانديكاب صفر ــ 70 و بمسافة 1200 متر لم تربح إنتاج ثلاث سنوات ومقدار جائزته 60 ألف ريال ، والشوط الثاني إنتاج السعودية للخيل المبتدئة ومسافته 1200 متر لم تربح إنتاج ثلاث سنوات ومقدار جائزته 90 ألف ريال، والشوط الثالث إنتاج السعودية وربحت من ( 1ـ 2 ) فوز إنتاج 4 سنوات فأكثر ومسافته 1200 متر ومقدار جائزته 90 ألف ريال.

والشوط الرابع للخيل المستوردة لجميع الدرجات ومسافته 1650متراً لعمر أربع سنوات فأكثر ومقدار جائزته 100 ألف ريال، والشوط الخامس إنتاج السعودية للأفراس المبتدئة ومسافته 1650مترا لم تربح فرس إنتاج ثلاث سنوات ومقدار جائزته 60ألف ريال، والشوط السادس إنتاج السعودية مفتوح الدرجات إنتاج 4 سنوات ومسافته 1650 مترا ومقدار جائزته 100 ألف ريال، والشوط السابع والأخير إنتاج السعودية للخيل المبتدئة ومسافته 1650 مترا إنتاج أربع سنوات إلى خمس سنوات ومقدار جائزته 30 ألف ريال.

كما تتواصل السباقات السباقات يوم السبت من خلال سبعة أشواط للجياد المشاركة على ميدان الملك خالد لنادي سباقات الخيل بالحوية على كأس إمارة منطقة مكة المكرمة.

وخُصص الشوط الأول للخيل المستورد من ( صفر ـــ 2 فوز ) إنتاج السعودية للخيل المبتدئة ومسافته 2000 متر مستورد ثلاث سنوات فأكثر ومقدار جائزته 85 ألف ريال.

والشوط الثاني للمستورد والإنتاج للخيل المبتدئة لم تربح مستورد إنتاج سنتين ومقدار جائزته 80ألف ريال.

والشوط الثالث إنتاج السعودية للخيل المبتدئة وبمسافة 1650 مترا لم تربح إنتاج ثلاث سنوات ومقدار الجائزة 60 ألف ريال، والشوط الرابع على جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية لجميع الدرجات ومقدار جائزته 125 ألف ريال، والشوط الخامس إنتاج للأفراس المبتدئة لم تربح فرس إنتاج أربع سنوات إلى خمس سنوات ومقدار جائزته 30 ألف ريال، والشوط السادس على كأس إمارة منطقة مكة المكرمة ومسافته 1650 مترا لجميع الدرجات ومقدار جائزته 120 ألف ريال، والشوط السابع والأخير إنتاج السعودية ثلاث سنوات وربحت من ( صفر إلى 1 ) للخيل المبتدئة ومسافته 1650 مترا ومقدار جائزته 85 ألف ريال.

