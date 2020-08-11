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برامج تثقيفية واجتماعية في دور ومراكز الإيواء بالرياض.

برامج تثقيفية واجتماعية في دور ومراكز الإيواء بالرياض.

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برامج تثقيفية واجتماعية في دور ومراكز الإيواء بالرياض.

برامج تثقيفية واجتماعية في دور ومراكز الإيواء بالرياض.
http://almnatiq.net/?p=892706
المناطق - الرياض

نظمت عدد من دور ومراكز الإيواء التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الشهر الماضي العديد من البرامج والأنشطة الاجتماعية والثقافية والترفيهية لفئاتها المشمولة بالرعاية والكادر العامل معهم مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة .

وشملت البرامج التي نفذتها “مؤسسة رعاية الفتيات ومركز التأهيل الشامل للإناث بالدرعية وداري الضيافة الاجتماعية للفتيات والرعاية الاجتماعية للمسنات بالرياض ” عقد الدورات التدريبية عن بعد او باستخدام نظام التباعد الاجتماعي في المجالات الفنية مثل الديكوباج وصنع الأكسسوارات والأشغال الحرفية والرسم التشكيلي والمجال الديني مثل إقامة حلقات تحفيظ القرآن الكريم والمحاضرات التوعوية وفي المجال التثقيفي مثل تنظيم زيارة المكتبات الداخلية والمسابقات الثقافية بالإضافة إلى الجانب الترفيهي اليومي وممارسة التمارين والأنشطة الرياضية .

وتهدف جميع هذه البرامج والأنشطة الى دعم الجانب الديني والاجتماعي والنفسي للمستهدفات بالرعاية من خلال غرس القيم الحميدة في نفوسهن واكسابهن الخبرات المتنوعة وبناء شخصياتهن بشكل متوازن لمساعدتهن على التعايش مع الواقع بشكل ايجابي .

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