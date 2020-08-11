احدث الأخبار

السفير آل جابر يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن
أبرز المواد
 من مُعلم متقاعد إلى رحالة يزور 700 موقع سياحي وتاريخي ويستكشف 250 مَعلمًا طبيعيًا في المملكة
أبرز المواد
 “النيابة العامة” تنفذ 137365 إجراءً نفذتها عن بُعد خلال 15 يومًا
أبرز المواد
 تمتع برؤية معالم أبها السياحية مع الضباب في 45 دقيقة
منطقة عسير
 “الموارد البشرية” تضبط 1029 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس
أبرز المواد
 برئاسة وزير التعليم.. مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يعتمد معايير “التعليم الإلكتروني” ولائحة التراخيص لبرامج التدريب
أبرز المواد
 تمديد عقد مدرب الأخضر الأولمبي سعد الشهري لأربعة سنوات
أبرز المواد
 اتفاقية بين “الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” و “منشآت” لاعتماد منشآت الريادة الاجتماعية
أبرز المواد
 برامج تثقيفية واجتماعية في دور ومراكز الإيواء بالرياض.
منطقة الرياض
 بن حثلين: بدعم وتوجيه ولي العهد.. مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل سيقام في موعده
أبرز المواد
 لماذا تحوم الشكوك بشأن لقاح روسيا “الجاهز” ضد كورونا؟
أبرز المواد
 نادي سباقات الخيل يقيم يومي الجمعة والسبت القادمين سباقيه الثالث والرابع على كأس إمارة منطقة مكة المكرمة
الرياضة
السفير آل جابر يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن

السفير آل جابر يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن

أبرز المواد
من مُعلم متقاعد إلى رحالة يزور 700 موقع سياحي وتاريخي ويستكشف 250 مَعلمًا طبيعيًا في المملكة

من مُعلم متقاعد إلى رحالة يزور 700 موقع سياحي وتاريخي ويستكشف 250 مَعلمًا طبيعيًا في المملكة

أبرز المواد
“النيابة العامة” تنفذ 137365 إجراءً نفذتها عن بُعد خلال 15 يومًا

“النيابة العامة” تنفذ 137365 إجراءً نفذتها عن بُعد خلال 15 يومًا

أبرز المواد
تمتع برؤية معالم أبها السياحية مع الضباب في 45 دقيقة

تمتع برؤية معالم أبها السياحية مع الضباب في 45 دقيقة

منطقة عسير

“الموارد البشرية” تضبط 1029 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس

“الموارد البشرية” تضبط 1029 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس
http://almnatiq.net/?p=892726
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم، عبر حسابها على موقع “تويتر”، أنها ضبطت (1029) مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس.

وقالت الوزارة: “نص المخالفة رقم 33 قيام صاحب العمل بتشغيل العامل تحت أشعة الشمس المكشوفة، أو في الظروف المناخية السيئة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وذلك في الحالات أو الأوقات والفترات المحددة بقرار الوزير، وتبلغ قيمة المخالفة 3000 ريال”.

وأضافت أن مجموع الزيارات 1029 زيارة، ومجموع المخالفات 1029 مخالفة.

وتابعت: “تمنع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تشغيل العاملين تحت الشمس من الساعة 12 ظهراً وحتى 3 عصراً خلال الفترة ما بين 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر من كل عام ميلادي”.

روابط ذات صلة

السفير آل جابر يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن

السفير آل جابر يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن
من مُعلم متقاعد إلى رحالة يزور 700 موقع سياحي وتاريخي ويستكشف 250 مَعلمًا طبيعيًا في المملكة

من مُعلم متقاعد إلى رحالة يزور 700 موقع سياحي وتاريخي ويستكشف 250 مَعلمًا طبيعيًا في المملكة
“النيابة العامة” تنفذ 137365 إجراءً نفذتها عن بُعد خلال 15 يومًا

“النيابة العامة” تنفذ 137365 إجراءً نفذتها عن بُعد خلال 15 يومًا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*