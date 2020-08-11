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شرطة الرياض : الإطاحة بتشكيلٍ عصابي من المقيمين نفذوا عمليات استدراج ونصب وتغرير بالضحايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإيهام ضحاياهم بتوظيف الأموال واستثمارها

شرطة الرياض : الإطاحة بتشكيلٍ عصابي من المقيمين نفذوا عمليات استدراج ونصب وتغرير بالضحايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإيهام ضحاياهم بتوظيف الأموال واستثمارها
http://almnatiq.net/?p=892756
المناطق - واس

تمكنت الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض – بفضل الله – من الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكوّن من ( خمسة مقيمين سوريين ومقيم يمني ) امتهنوا تنفيذ عمليات استدراج ونصب وتغرير بالضحايا عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي وإيهام ضحاياهم بتوظيف الأموال وإدارة استثمارها عبر محافظ استثمارية مالية وهمية.
وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن أفراد التشكيل يستضيفون الضحايا بمقرّاتٍ فاخرة مستأجرة ويوهمونهم بإيجاد حلول تمويلية بمبالغ مليونية للشركات والمؤسسات المتعثرة، وتوقيعهم اتفاقيات بمستندات مزورة لمؤسسة النقد العربي السعودي بعد اشتراط دفع مبالغ مقدما لرسوم إدارية وقيمٍ مالية للتأمين على استثماراتهم المالية المتفق عليها احتيالاً، وقد أقروّا بارتكاب (15) عملية نصب واحتيال في مدينة الرياض ومحافظة جدة بذات النمط والسلوك الإجرامي، استولوا خلالها على ما يقارب ( 4,000,000 ) أربعة ملايين ريال، وضبطت بحوزتهم أدوات للتزوير ووثائق تأمين مزيفة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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