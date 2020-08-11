احدث الأخبار

النفط يتراجع مع ارتفاع إصابات كورونا
أبرز المواد
 بلدية الوجه تضبط أكثر من 99 كيلو جراماً من المواد الغذائية غير الصالحة من خلال 125 جولة
منطقة تبوك
 هيئة السياحة” تتيح فرصة اكتشاف سواحل البحر الأحمر عبر رحلات سفن “كروز”
أبرز المواد
 تويتر تتيح للمستخدمين التحكم في هوية المتفاعلين مع التغريدات
أبرز المواد
 شرطة الرياض : الإطاحة بتشكيلٍ عصابي من المقيمين نفذوا عمليات استدراج ونصب وتغرير بالضحايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإيهام ضحاياهم بتوظيف الأموال واستثمارها
منطقة الرياض
 الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل سفير تركيا لدى المملكة
أبرز المواد
 السفير آل جابر يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن
أبرز المواد
 من مُعلم متقاعد إلى رحالة يزور 700 موقع سياحي وتاريخي ويستكشف 250 مَعلمًا طبيعيًا في المملكة
أبرز المواد
 “النيابة العامة” تنفذ 137365 إجراءً نفذتها عن بُعد خلال 15 يومًا
أبرز المواد
 تمتع برؤية معالم أبها السياحية مع الضباب في 45 دقيقة
منطقة عسير
 “الموارد البشرية” تضبط 1029 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس
أبرز المواد
 برئاسة وزير التعليم.. مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يعتمد معايير “التعليم الإلكتروني” ولائحة التراخيص لبرامج التدريب
أبرز المواد
النفط يتراجع مع ارتفاع إصابات كورونا

النفط يتراجع مع ارتفاع إصابات كورونا

أبرز المواد
بلدية الوجه تضبط أكثر من 99 كيلو جراماً من المواد الغذائية غير الصالحة من خلال 125 جولة

بلدية الوجه تضبط أكثر من 99 كيلو جراماً من المواد الغذائية غير الصالحة من خلال 125 جولة

منطقة تبوك
هيئة السياحة” تتيح فرصة اكتشاف سواحل البحر الأحمر عبر رحلات سفن “كروز”

هيئة السياحة” تتيح فرصة اكتشاف سواحل البحر الأحمر عبر رحلات سفن “كروز”

أبرز المواد
تويتر تتيح للمستخدمين التحكم في هوية المتفاعلين مع التغريدات

تويتر تتيح للمستخدمين التحكم في هوية المتفاعلين مع التغريدات

أبرز المواد

النفط يتراجع مع ارتفاع إصابات كورونا

النفط يتراجع مع ارتفاع إصابات كورونا
http://almnatiq.net/?p=892771
المناطق - وكالات

تراجعت أسعار النفط حوالي واحد بالمئة، الثلاثاء، بعد أن صعدت في وقت سابق من الجلسة، مع تضاؤل الآمال في إقرار سريع لحزمة تحفيز لمساعدة الاقتصاد الأميركي، بينما تتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم.

وانخفضت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق 49 سنتا، أو 1.1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 44.50 دولار للبرميل.

ونزلت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 33 سنتا، أو0.8 بالمئة، لتغلق عند 41.61 دولار للبرميل.

وتأثرت الأسعار بمبيعات لجني الأرباح قبيل أحدث بيانات أسبوعية بشأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، والتي ستصدر من معهد البترول الأميركي في وقت لاحق اليوم ومن إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء.

وتبادل زعماء الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي الانتقادات بشأن مأزق في المحادثات بشأن حزمة مساعدات لتخفيف تداعيات الجائحة دون أن تلوح في الأفق أي بوادر على استئناف المفاوضات التي انهارت الأسبوع الماضي.

روابط ذات صلة

هيئة السياحة” تتيح فرصة اكتشاف سواحل البحر الأحمر عبر رحلات سفن “كروز”

هيئة السياحة” تتيح فرصة اكتشاف سواحل البحر الأحمر عبر رحلات سفن “كروز”
تويتر تتيح للمستخدمين التحكم في هوية المتفاعلين مع التغريدات

تويتر تتيح للمستخدمين التحكم في هوية المتفاعلين مع التغريدات
الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل سفير تركيا لدى المملكة

الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل سفير تركيا لدى المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*