التعليم تنهي تكليف جميع قائدي المدارس الأهلية والعالمية

المناطق - الرياض

قررت وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، إنهاء تكليف جميع قائدي وقائدات المدارس الأهلية والعالمية المكلفين من قبل الوزارة في جميع المراحل التعليمية اعتبارًا من هذا اليوم.

وأصدر نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، تعميمًا لجميع إدارات التعليم، بإنهاء تكليف جميع قائدي وقائدات المدارس الأهلية والعالمية المكلفين من قبل الوزارة في جميع المراجل التعليمية.

وقالت وزارة التعليم، في بيان لها، أنه على المدارس الأهلية تعيين مديرين سعوديين مؤهلين على حسابها لإدارة تلك المدارس.