بنكهة برازيلية.. شاختار يعبر بازل لنصف نهائي يوروبا ليغ

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بلغ شاختار دونتسك الأوكراني الدور نصف النهائي من الدوري الأوروبي لكرة القدم بفوزه على بازل السويسري 4-1 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أرينا أوف شالكه في مدينة غيلزنكيرشن الألمانية.

وحمل الفوز نكهة برازيلية لأن الأهداف الأربعة سجلت بتوقيع أربعة برازيليين وهم مارلوس (2) وتايسون (22) وألن باتريك (75 من ركلة جزاء) ودودو (88)، ورد بازل بهدف شرفي للهولندي ريكي فان فولفسفينكل (90+2).

ويلتقي شاختار في هذا الدور في 17 الحالي في دوسلدورف مع إنترميلان الإيطالي الذي تخطى عقبة باير ليفركوزن الألماني بالفوز عليه 2-1.

وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها شاختار الدور نصف النهائي لهذه المسابقة منذ موسم 2015-2016 عندما سقط أمام إشبيلية الإسباني.

أما بازل فكان يمني النفس بأن يبلغ نصف النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2012-2013.

وكان كلا الفريقين تخطى فريقا ألمانيا في الدور السابق، فتغلب بازل على إينتراخت فرانكفورت في عقر داره 3-صفر ثم جدد الفوز عليه بهدف وحيد على أرضه، في حين حذا حذوه شاختار بفوزه على فولفسبورغ 2-1 في ألمانيا قبل أن يفوز عليه مجددا بثلاثية نظيفة علما أن الأهداف الثلاثة جميعها سجلت بعد الدقيقة 89.

وضغط شاختار منذ البداية واحتسبت له ركلة ركنية رفعها البرازيلي الأصل الأوكراني الجنسية مارلوس وتابعها البرازيلي جونيور مورايش برأسه مستغلا خروجا خاطئا لحارس بازل الصربي ديورديي نيكوليتش بعد مرور دقيقة و40 ثانية فقط.

وسرعان ما رد بازل بسرعة عبر رأسية سابحة لكابرال إثر تمريرة من الجهة اليسرى لكن كرته مرت إلى جانب المرمى (4).

لكن الأفضلية بقيت للفريق الأوكراني الذي نجح في إضافة الهدف الثاني بعد هجمة منسقة وصلت فيها الكرة إلى مارلوس على الجهة اليمنى فمررها زاحفة تركها باتريك تمر بين ساقيه في حركة فنية خادعة باتجاه زميله البرازيلي تايسون الذي سدد كرة من مشارف المنطقة اصطدمت بقدم أحد مدافعي بازل وتهادت داخل شباك فريقه (22).

والهدف هو الأول لتايسون في هذه المسابقة خلال الموسم الحالي. وكاد شاختار يسجل الهدف الثالث لكن نيكوليتش تصدى ببراعة لمحاول مورايش (31).

وتدخل الحارس الصربي مرة جديدة منقذا مرماه من تسديدة قوية يسارية لمرالوس (36). وتحسن أداء بازل في مطلع الشوط الثاني لكن هجماته كانت خجولة ولم تشكل خطورة حقيقية على مرمى شاختار.

وحسم شاختار نتيجة المباراة نهائيا عندما سجل هدفه الثالث من ركلة جزاء انبرى لها البرازيلي ألن باتريك إثر إعاقة تايسون داخل المنطقة (75).

وختتم دودو مهرجان أهداف فريقه بتسديدة قوية قبل نهاية المباراة بدقيقتين، ورد بازل بهدف شرفي عبر الهولندي ريكي فان فولفسفينكل في الوقت بدل الضائع.