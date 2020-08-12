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المكسيك: إصابات كورونا تقارب نصف مليون والوفيات 54 ألفاً

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المكسيك: إصابات كورونا تقارب نصف مليون والوفيات 54 ألفاً

المكسيك: إصابات كورونا تقارب نصف مليون والوفيات 54 ألفاً
http://almnatiq.net/?p=892792
المناطق_وكالات

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 6686 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و926 حالة وفاة إضافية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 492522 والوفيات إلى 53929.

والمكسيك في الترتيب الثالث عالمياً من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بعد الولايات المتحدة والبرازيل، وفي المركز السادس فيما يتعلق بالإصابات بعد هاتين الدولتين والهند وروسيا وجنوب أفريقيا.

وتكافح الحكومة المكسيكية من أجل تحقيق توازن بين الحاجة إلى كبح الجائحة وإعادة فتح اقتصادها المتعثر الذي انكمش بأكثر من 17 بالمئة في الربع الثاني.

وتقول الحكومة إن العدد الحقيقي للمصابين من المرجح أن يكون أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.

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