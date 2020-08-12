نظام غذائي يقضي على القلق والاكتئاب.. والكشف عن أطعمة تسبب سوء المزاج !

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كشفت رئيسة الجمعية الدولية لبحوث الطب النفسي الغذائي فيليتش جاكا، عن نظام غذائي ممن شانه أن تحسن المزاج وتخفض مستوى القلق والاكتئاب، وفقا لـ “روسيا اليوم”.

وأكد جاكا أن من بين الأغذية التي تساعد في تحسين المزاج، الموز والطماطم والحمضيات والجزر والشوكولاتة الداكنة والمكسرات والزبادي ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى الكربوهيدرات المعقدة مثل الشوفان والمعكرونة مع المأكولات البحرية والشاي الأخضر.

وطالبت بضرورة الابتعاد عن الإفراط في الطعام، وتناول حمية البحر الأبيض المتوسط، والابتعاد عن تناول الكحول والمواد الغذائية المحتوية على نسبة عالية من الدهون والسكر حيث إنها تسبب سوء المزاج.

وأضافت أن الطعام السيئ والكحول يحسنان المزاج لفترة قصيرة لكنه يسوء بعدها، مضيفة أن المواد المالحة كذلك تحسن المزاج في البداية لكن الأملاح تربط السوائل بعد ذلك ما يؤدي لسوء دوران الـدم والضعف العام.