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تململ بصفوف ميليشيات الوفاق.. “تأكلنا الشمس والقاذورات”

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تململ بصفوف ميليشيات الوفاق.. “تأكلنا الشمس والقاذورات”

تململ بصفوف ميليشيات الوفاق.. “تأكلنا الشمس والقاذورات”
http://almnatiq.net/?p=892794
المناطق_وكالات

يبدو أن التصدع السياسي الذي ظهر مؤخراً بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ونائبه أحمد معيتيق، فضلاً عن انتقادات عضو المجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان، ليست المؤشر اليتيم في تصدع صفوف الوفاق.

فإلى جانب التصدع السياسي، انضم التململ بين صفوف بعض الفصائل والميليشيات المقاتلة تحت راية الوفاق ضد الجيش الليبي.

وفي هذا السياق، عبرت الميليشيا المسلحة الموالية لقوات “الوفاق” والتي يقودها المطلوب دوليا صلاح بادي عن تململها، مؤكدة أن مقاتليها يتعرضون للهلاك في الصحراء تحت أشعة الشمس الحارقة، بعدما دُفع بهم إلى محور “سرت – الجفرة”، بانتظار معركة لن تبدأ قريبا على ما يبدو، على الرغم من كافة التعزيزات العسكرية التي شهدتها الأسابيع الماضية.

“تأكلنا الرمال والقاذورات”

ونقل المركز الإعلامي لـ”كتيبة الحركة 36″، التابعة لصلاح بادي، آمر ما يعرف بـ”لواء الصمود”، أن “الشبان الذين ينتظرون للقتال غرب مدينة سرت، تأكلهم الشمس والرمال والقاذورات كل يوم”.

كما لفتت في بيان قبل يومين إلى أن “أكثر المقاتلين الذي حُشِدوا غرب سرت تخلوا عن أعمالهم ومشاغلهم، تاركين وراءهم أطفالاً صغاراً دون كهرباء أو مياه أو سيولة نقدية، علاوة على ظروف وباء (كورونا)، الذي تعيش معه ليبيا أسوأ أيامها”

ولعل اللافت في هذا البيان، أنه أتى ليضاف إلى ما طفا سابقا إلى السطح من خلافات بين عدد من المكونات السياسية للوفاق، بالإضافة إلى صراع الميليشيات لا سيما بعد انتقاد “قوة حماية طرابلس” لسيطرة الإخوان وتصرفاتها.

مسلحون في شوارع طرابلس الليبية(أرشيفية- رويترز)

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