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موديرنا” تزود أميركا ب100 مليون جرعة من لقاح كورونا

موديرنا” تزود أميركا ب100 مليون جرعة من لقاح كورونا
http://almnatiq.net/?p=892805
المناطق_وكالات

رغم أن شركة موديرنا لم تنته بعد من الاختبارات السريرية على اللقاح المنتظر المضاد لوباء كوفيد-19، الناجم عن فيروس كورونا، إلا أنها وقعت عقدا مع الإدارة الأميركية لتزويدها بعشرات ملايين الجرعات من اللقاح التجريبي

جاء ذلك على لسان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أعلن، الثلاثاء، عن الاتفاق مع شركة الأدوية الأميركية “موديرنا” لتزويدها بنحو 100 مليون جرعة من اللقاح الذي تعده الشركة مقابل 1.5 مليار دولار

ووفقا لوكالة فرانس برس، فإن هذا العقد هو السادس من نوعه الذي تتوصل إليه الإدارة الأميركية مع شركة دوائية لتزويدها بلقاح مضاد لكوفيد-19، منذ مايو الماضي

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض “يسرني أن أعلن الليلة أننا توصلنا إلى اتّفاق مع شركة موديرنا لتصنيع وتسليم 100 مليون جرعة” من اللقاح الذي تعمل عليه الشركة

وأضاف الرئيس الأميركي أن “الحكومة الفدرالية ستمتلك جرعات اللقاح تلك، نحن نقوم بشرائها”، بحسب فرانس برس

وكانت شركة الأدوية “موديرنا”، التي تعد في طليعة السباق العالمي من أجل التوصل للقاح مضاد لوباء كوفيد-19، أعلنت في وقت سابق أن التجارب السريرية للقاحها المضاد للوباء دخلت المرحلة النهائية في 27 يوليو الماضي

ويحذر العلماء من أن اللقاحات الأولى التي ستطرح في الأسواق لن تكون بالضرورة الأكثر فاعلية

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