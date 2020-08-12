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ضبط مقيمة تمارس مهنة الطب بشكل مخالف بحائل

ضبط مقيمة تمارس مهنة الطب بشكل مخالف بحائل

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ضبط مقيمة تمارس مهنة الطب بشكل مخالف بحائل

ضبط مقيمة تمارس مهنة الطب بشكل مخالف بحائل
http://almnatiq.net/?p=892815
المناطق_حائل

ضبطت صحة حائل يوم الثلاثاء، ضمن حملاتها المكثفة مقيمة عربية تمارس مهنة الطب بشكل مخالف كطبيبة تجميل بلا مؤهلات معتمدة بأحد المنشآت الصحية الخاصة.

وأوضحت الصحة انه تم تحويل المخالفة لجهة الاختصاص للتحقيق وإصدار العقوبات المستحقة حسب النظام.

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