تعامل إنساني لمركز الملك سلمان للإغاثة مع مُسنة لبنانية منكوبة يثير اعجاب رواد التواصل

المناطق-يوسف المطيري

في موقف إنساني نبيل يعكس اهتمام مملكة الإنسانية بالمنكوبين سواء أشقاء عرب أو غيرهم ويعكس صورة من صور التعامل الإنساني لأبناء هذا الوطن المعطاء أكد أحد منسوبي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم على خدمة مسنة لبنانية واحضار سيارة لتوصيل المساعدات لمنزلها.

ووفق المقطع الذي تم تداوله بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر أحد أبناء الوطن المنتسبين لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وهو يقبل يد مسنة لبنانية ويؤكد لها ان المساعدات المخصصة لها سيتم توصيلها من قبل المركز عبر سيرة خاصة تجلب للمسنة.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية واصل يوم أمس تقديم المواد الغذائية العاجلة لأهالي المتضررين القاطنين في المناطق المجاورة لمرفأ بيروت، الذي شهد انفجاراً ضخما مؤخراً أدى لخسائر بشرية ومادية كبيرة.