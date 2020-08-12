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وزير الصناعة يعلن توظيف سعوديين جدد والاستغناء عن وافدين

وزير الصناعة يعلن توظيف سعوديين جدد والاستغناء عن وافدين
http://almnatiq.net/?p=892859
المناطق_الرياض

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، أن الدعم الحكومي للقطاعات الاقتصادية مستمر، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي وظَّف ٤٧١ سعوديًّا مقابل الاستغناء عن ١٩٠٤ وافدين.

وقال الخريف، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «بفضل الله، ثم بفضل استمرار الدعم الحكومي للقطاعات الاقتصادية عامةً؛ استطاع القطاع الصناعي، خلال شهر يوليو ورغم ظروف الجائحة، توظيف ٤٧١ سعوديًّا مقابل الاستغناء عن ١٩٠٤ وافدين».

واستعرض الوزير، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أبرز المؤشرات والأرقام الصناعية لشهر يوليو 2020.

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