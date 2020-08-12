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19 يوم على عودة الدراسة

وزارة التعليم لا تزال تواصل الصمت عن توضيح آلية العام الدراسي القادم

وزارة التعليم لا تزال تواصل الصمت عن توضيح آلية العام الدراسي القادم
http://almnatiq.net/?p=892863
المناطق-يوسف المطيري

مع تزايد الشائعات المتعلقة بآلية العودة للدراسة للعام الدراسي القادم في ظل جائحة كورونا لا يزال الطلاب والطالبات ينظرون قيام وزارة التعليم بإعلان آليتها للعام الدراسي الجديد الذي تفصلنا عن انطلاقته “19” يوم فقط.
ورغم التصريحات العديدة حول آلية العام الدراسي القادم إلا انها لا تزال غامضة وغير واضحة ولا ترتكز على تصور واضح وتترك الساحة للمزيد من الشائعات.
وفيما يتبقى “19” يوماً على انطلاق العام الدراسي الجديد فإن السؤال الذي يشغل الأسر السعودية حالياً هو، هل سيدرس الطلاب حضورياً في المدرسة؟ أم ترجح الكفة لصالح التعليم عن بُعد؟ وهذه الأسئلة تتزايد بشكل يومي في ظل استمرار وزارة التعليم في بحث الوضع للبت في آلية العودة.
وما يعقد الأمور ويجعل الأسر في حيره توجيه معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ لاستكمال جميع أعمال الصيانة والتشغيل في المدارس والمرافق التعليمية، وتوفير أدوات النظافة والتعقيم، إضافة إلى اكتمال وصول الكتب لإدارات التعليم وتوزيعها على المدارس، وتدريب المعلمين والمعلمات على برامج التعليم عن بُعد.
ورغم مشاركة وزارة التعليم مع وزارتي الصحة والاتصالات، إلى جانب هيئة تقويم التعليم والتدريب، وبرنامج تنمية القدرات البشري في اتخاذ قرار العودة للدراسة، إلا أن العد التنازلي لانطلاق العام الجديد بدأ في التسارع دون اتخاذ قرار يوقف الشائعات ويساعد الأسر للتهيؤ للعام الدراسي الجديد سواء كان حضورياً أو عن بعد.

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