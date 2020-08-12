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أسرتها مقيمة في السعودية .. هوية عروس محمد عساف تشغل جماهيره
http://almnatiq.net/?p=892867
المناطق - الرياض

شغلت هوية زوجة المطرب الفلسطيني محمد عساف، وسائل التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صور لزواجه المفاجئ في مدينة دبي قبل أيام.

ولم تكشف الصور عن شكل زوجة عساف، مما أثار فضول مشجعيه الكثيرين، حول هويتها، ليصبح موضوع زوجة عساف (31 عاما) متداولا بشكل كبير على موقع تويتر.

وبحسب “سكاي نيوز”، تبين بعد أيام أن زوجة عساف هي فتاة فلسطينية من القدس، تدعى ريم عودة، أسرتها مقيمة في السعودية، حيث ولدت لأب فلسطيني وأم دنماركية، وفقا لمصادر عربية.

وذكرت المصادر أن ريم في العشرين من عمرها، فيما لم يتم الكشف عن تفاصيل زواج الفنان الفلسطيني الشهير بالكامل حتى الآن، على الرغم أنه تردد أن هناك قصة حب جمعت كل من ريم وعساف منذ أول لقاء جمعهما العام الماضي في الإمارات، وتعمقت علاقتهما خلال الشهور الماضية

واقتصر حفل الزفاف على مجموعة مصغرة من الأصدقاء وأفراد العائلة المقربة في مدينة دبي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن عساف كان قد فسخ خطوبته من الإعلامية الفلسطينية لينا قيشاوي قبل 4 أعوام.

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