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وزير الإعلام الباكستاني ينفي توتر علاقات بلاده مع المملكة

وزير الإعلام الباكستاني ينفي توتر علاقات بلاده مع المملكة
http://almnatiq.net/?p=892886
المناطق-الرياض

نفى وزير الإعلام الباكستاني “شبلي فراز” وجود أي توتر في علاقات بلاده مع المملكة العربية السعودية.
وأوضح في تصريحات نشرتها صحيفة “ايسكبريس تريبيون” الباكستانية اليوم أن التقارير الإعلامية التي تحدثت في هذا الشأن لا أساس لها من الصحة، مؤكداً أنه ليس من مصلحة باكستان أن تكون علاقتها مع السعودية متوترة نظراً لعمق هذه العلاقات والأبعاد الاستراتيجية القائمة عليها.
وأضاف أن باكستان تثمن دائماً علاقاتها مع المملكة، ويجب علينا ألا نرى إلى الأمور الروتينية في العلاقات بريبة، مشيراً إلى أن التكهنات الخاطئة في هذا الصدد ليست في صالح البلاد.
وردا على سؤال حول استعادة المملكة مليار دولار من ودائعها الموجودة في حساب البنك المركزي الباكستاني، قال فراز إن ذلك المبلغ كان جزءاً من القرض السعودي لباكستان، وأن كل دولة تكون ملتزمة بسداد الديون في الوقت المحدد، وليس هناك أي شيء غير عادي في هذا الصدد.
وقال وزير الإعلام الباكستاني إن المملكة العربية السعودية هي بلد شقيق وقد ساعدت باكستان دائماً في الأوقات الصعبة، ولكنه أشار إلى أنه في ظل النظام العالمي المتغير فإن كل دولة تضع سياسات لحماية مصالحها، وباكستان ستتبع نفس السياسة التي ستحمي مصالحها.

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