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قبل مواجهة بايرن ميونخ.. تسريب “خطة برشلونة” المضادة

قبل مواجهة بايرن ميونخ.. تسريب “خطة برشلونة” المضادة
http://almnatiq.net/?p=892890
المناطق - الرياض

كشفت صحيفة “سبورت” الكتالونية طريقة مختلفة سيتبعها برشلونة الإسباني، في مواجهته المرتقبة أمام بايرن ميونيخ الألماني، مساء الجمعة، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي محاولتهم للتصدي لبايرن ميونيخ المرشح بقوة للعبور إلى نصف النهائي، سيتبع النادي الكتالوني خطة جديدة في الموقعة المرتقبة بدوري الأبطال.

ووفقا لصحيفة “سبورت” المقربة من نادي برشلونة، فإن المدرب كيكي سيتين سيعتمد على خطة 4-4-2 الكلاسيكية، لمواجهة العملاق البافاري، ووصفت الصحيفة الخطة “بالمضادة للبايرن” على صفحتها الرئيسية، الثلاثاء.

وقالت الصحيفة إن برشلونة سيعتمد على خط الوسط المكون من الإسبانيين سيرخيو بوسكيتس وسيرخي روبيرتو، والتشيلي أرتورو فيدال، والهولندي فرانكي دي يونغ، في خط الوسط، لفرض الزيادة العددية في منتصف الملعب.

بينما سيعتمد برشلونة على الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغواياني لويس سواريز، في خط الهجوم، مع إخراج الفرنسي أنطوان غريزمان إلى الدكة.

ويعتمد برشلونة عادة على خطة 4-3-3، ولكنه سيغير الخطة لتصبح أكثر دفاعية، أمام خط الهجوم الأقوى في أوروبا هذا الموسم.

وتصب الترشيحات في مصلحة بايرن ميونيخ الألماني، صاحب النتائج المبهر هذا الموسم، مما سيستدعي برشلونة للظهور بشكل استثنائي لتفادي الخروج من البطولة التي استعصت عليه منذ عام 2015.

يذكر أن العاصمة البرتغالية لشبونة ستستضيف موقعة برشلونة وبايرن ميونيخ مساء الجمعة، على أن لاعب المتأهل الفائز من مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، وليون الفرنسي.

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