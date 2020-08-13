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بسبب كورونا.. تأجيل التصفيات الآسيوية لكأس العالم إلى 2021

بسبب كورونا.. تأجيل التصفيات الآسيوية لكأس العالم إلى 2021
http://almnatiq.net/?p=892892
المناطق - الرياض

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تأجيل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 إلى العام المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

وكان من المقرر أن تلعب الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر خلال فترة الارتباطات الدولية في شهري أكتوبر من العام الجاري.

كذلك تأجلت التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023، التي تستضيفها الصين، للمرة الثانية، التي كانت قد تأجلت لأول مرة في مارس ويونيو بسبب وباء كوفيد-19.

وأضاف البيان “جاء هذا القرار من أجل حماية صحة وسلامة جميع المشاركين وسيواصل الاتحادان الدولي والآسيوي العمل معا من أجل مراقبة الموقف في المنطقة وتحديد مواعيد جديدة للمباريات”، وفقا لرويترز.

وتابع “سيتم في وقت لاحق إعلان تفاصيل المواعيد الجديدة للأدوار التالية من تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023”.

وأجل الاتحاد الآسيوي أيضا بطولة الصفوة لأنديته دوري أبطال آسيا في مارس بسبب الفيروس.

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