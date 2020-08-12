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سلاح الجو الليبي يدمر رتلا إرهابيا مسلحا بالقرب من سرت

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سلاح الجو الليبي يدمر رتلا إرهابيا مسلحا بالقرب من سرت

سلاح الجو الليبي يدمر رتلا إرهابيا مسلحا بالقرب من سرت
http://almnatiq.net/?p=892894
المناطق - الرياض

قصفت مقاتلات سلاح الجو التابعة للجيش الليبي أرتالا مسلحة يستقلها عدد من المرتزقة والعناصر الإرهابية التابعة لمليشيات حكومة فايز السراج في منطقة وادي بي غربي مدينة سرت.

وقالت مصادر ليبية إن المجموعة، التي تدعمها المرتزقة الأتراك، كانت تحاول التسلل للمدينة، حيث قام الطيران بقصفها مما أدى الى تدميرها بالكامل.

لكن المصادر لم تقدم أي تفاصيل عن عدد عناصر المجموعة الإرهابية وماذا كانت تهدف من التسلل في المنطقة.

ولم تعلق أي جهة رسمية بعد على استهداف “وادي بي” الذي يمثل نقطة اقتراب استراتيجية نحو خط سرت والجفرة من الجهة الشمالية الغربية لدفاعات الجيش الوطني.

وتأتي هذه الغارة بعد يوم من استهداف قوات الدفاع الساحلي لقارب اخترق الحظر البحري أمام شواطىء “راس لانوف”.

من ناحية ثانية، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، إن تركيا لم توقف عمليات نقل المعدات العسكرية والمرتزقة إلى ليبيا.

وأضاف أحمد المسماري، في مقابلة مع “سكاي نيوز عربية”، أن أنقرة استولت على عدد من المعسكرات في الغرب، وتدار مباشرة من قبل ضباط أتراك.

وقال المسماري إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لا يعير أي اهتمام لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، مؤكدا أن أنقرة مستمرة في عمليات نقل الأسلحة إلى ليبيا.

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