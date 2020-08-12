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غرفة القصيم تعتمد النظام الافتراضي عن بعد لتنفيذ برامجها المستقبلية

غرفة القصيم تعتمد النظام الافتراضي عن بعد لتنفيذ برامجها المستقبلية
http://almnatiq.net/?p=892927
المناطق / بريدة

اعتمدت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم النظام الافتراضي للعمل عن بعد كنظام رئيس ومحوري لتنفيذ برامجها وفعالياتها المستقبلية الخاصة بالملتقيات والندوات وورش العمل وغيرها من البرامج التي تستهدف منتسبيها من رجال وسيدات الأعمال وكافة المهتمين والمستفيدين بمختلف أنشطتها.

مدير إدارة اللجان القطاعية في الغرفة الأستاذ: سليمان القفاري ذكر ذلك مؤكداً أن الغرفة تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات والبرامج النوعية لمشتركيها وعملائها وكافة مراجعيها، وتعمل بكافة جهودها وامكانياتها المتاحة وتسخيرها بمختلف السبل والقنوات لإيصالها إلى أكبر شريحة بشتى الوسائل وأيسر السبل التي تتماشى مع أي ظروف والتحديات، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.

وقال القفاري إن غرفة القصيم اعتمدت هذا النظام بعد قيامها بعمل دراسة عن جدواه كنظام بديل عن النمط التقليدي للملتقيات, حرصاً على تحسين وتطوير تعاملاتها الإلكترونية وضمان تقديم أفضل الخدمات بأعلى معايير الجودة, والاعتماد على النظم الافتراضية بشكل كلي ودائم في المستقبل, استناداً إلى نتائج مشروع الدراسة التي أطلقتها في وقت سابق لاستقصاء مدى تعامل مشتركيها والمهتمين مع أنظمة التواصل الإلكترونية وقياس مستوى التفاعل معها, ومستوى الرضى عن ما قدمته وتقدمه الغرفة من برامج والتي أظهرت نتائج ومعطيات ايجابية وبينت ارتفاع نسبة رضا المستفيدين من برامج الغرفة وتأييدهم لاعتماد النظام الافتراضي كنظام رئيس في غرفة القصيم.

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