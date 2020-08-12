تعليم عنيزة يرحل الكتب للمدارس

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بدأت إدارة التعليم في محافظة عنيزة صباح اليوم الأربعاء الموافق 22/12/1441هـ في ترحيل المقررات الدراسية إلى مدارس التعليم العام بالمحافظة، وذلك استعداداً لانطلاق العام الدراسي القادم.

وقد وجه سعادة مدير التعليم الأستاذ خالد بن جايز الحربي بسرعة إنجاز المهام الخاصة بالترحيل وتجاوز جميع العقبات حتى يتمكن الطالب والطالبة من استلام المقررات الدراسية بكل يسر في بداية الفصل الدراسي الأول، كما قدم شكره لوزارة التعليم التي نجحت في تسهيل وصول المقررات الدراسية للإدارات التعليم بوقت مبكر.

هذا وتتعدد عمليات ترحيل المقررات الدراسية حيث تشمل على استلام مستودعات الإدارة المقررات الدراسية من المطابع المختصة ومن ثم تخزينها بشكل سليم وفرزها وفق احتياج المدارس المعد من قبل قسم التجهيزات المدرسية، وأخيراً يتم نقلها للمدارس من قبل إدارة الشؤون الإدارية والمالية للمدارس، حيث يتم توزيعها على الطلاب والطالبات.