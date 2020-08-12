احدث الأخبار

أكثر من 600 ألف عبوة وردت لمهرجان بريدة للتمور خلال 5 أيام
منطقة القصيم
 افتتاح مشروع مدرسة عدي بن حاتم بالطائف
منطقة مكة المكرمة
 أكثر من 9000 مستفيد من خدمات عيادات “تطمن” في تبوك
منطقة تبوك
 تعليم عنيزة يرحل الكتب للمدارس
منطقة القصيم
 حرس الحدود السعودي‬⁩ بمنطقة⁧‫ تبوك‬⁩ ينقذ طفلة من الغرق بشاطئ شرما
منطقة تبوك
 غرفة القصيم تعتمد النظام الافتراضي عن بعد لتنفيذ برامجها المستقبلية
منطقة القصيم
 نائب أمير مكة المكرمة يطلع على خطط جامعات المنطقة واستعداداتها للعام المقبل
منطقة مكة المكرمة
 وزير التجارة يعتمد اللوائح المنظمة لمهنة التقييم في المملكة
أبرز المواد
 الحقيل يعتمد التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة
محليات
 مكثت 40 يوماً.. ضبط شحنة خطرة على حدود العراق – إيران
أبرز المواد
 عودة شهية المخاطرة إلى الأسواق تهوي بأسعار الذهب دون 1900 دولار
أبرز المواد
 بماذا شعرت ابنة بوتين بعد تطعيمها بلقاح روسيا ضد كورونا ؟!
أبرز المواد
أكثر من 600 ألف عبوة وردت لمهرجان بريدة للتمور خلال 5 أيام

أكثر من 600 ألف عبوة وردت لمهرجان بريدة للتمور خلال 5 أيام

منطقة القصيم
افتتاح مشروع مدرسة عدي بن حاتم بالطائف

افتتاح مشروع مدرسة عدي بن حاتم بالطائف

منطقة مكة المكرمة
أكثر من 9000 مستفيد من خدمات عيادات “تطمن” في تبوك

أكثر من 9000 مستفيد من خدمات عيادات “تطمن” في تبوك

منطقة تبوك
تعليم عنيزة يرحل الكتب للمدارس

تعليم عنيزة يرحل الكتب للمدارس

منطقة القصيم

تعليم عنيزة يرحل الكتب للمدارس

تعليم عنيزة يرحل الكتب للمدارس
http://almnatiq.net/?p=892929
المناطق / عنيزة

بدأت إدارة التعليم في محافظة عنيزة صباح اليوم الأربعاء الموافق 22/12/1441هـ في ترحيل المقررات الدراسية إلى مدارس التعليم العام بالمحافظة، وذلك استعداداً لانطلاق العام الدراسي القادم.

وقد وجه سعادة مدير التعليم الأستاذ خالد بن جايز الحربي بسرعة إنجاز المهام الخاصة بالترحيل وتجاوز جميع العقبات حتى يتمكن الطالب والطالبة من استلام المقررات الدراسية بكل يسر في بداية الفصل الدراسي الأول، كما قدم شكره لوزارة التعليم التي نجحت في تسهيل وصول المقررات الدراسية للإدارات التعليم بوقت مبكر.

هذا وتتعدد عمليات ترحيل المقررات الدراسية حيث تشمل على استلام مستودعات الإدارة المقررات الدراسية من المطابع المختصة ومن ثم تخزينها بشكل سليم وفرزها وفق احتياج المدارس المعد من قبل قسم التجهيزات المدرسية، وأخيراً يتم نقلها للمدارس من قبل إدارة الشؤون الإدارية والمالية للمدارس، حيث يتم توزيعها على الطلاب والطالبات.

روابط ذات صلة

أكثر من 600 ألف عبوة وردت لمهرجان بريدة للتمور خلال 5 أيام

أكثر من 600 ألف عبوة وردت لمهرجان بريدة للتمور خلال 5 أيام
غرفة القصيم تعتمد النظام الافتراضي عن بعد لتنفيذ برامجها المستقبلية

غرفة القصيم تعتمد النظام الافتراضي عن بعد لتنفيذ برامجها المستقبلية
أمير القصيم يرأس اجتماعاً لمراجعة سير وتنفيذ المشاريع التقنية بالإمارة

أمير القصيم يرأس اجتماعاً لمراجعة سير وتنفيذ المشاريع التقنية بالإمارة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*