أكثر من 9000 مستفيد من خدمات عيادات “تطمن” في تبوك

المناطق- تبوك

بينت “صحة تبوك” أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات “تطمن” في تبوك بلغ (9074) مستفيداً وذلك منذ بدء العمل بها وحتى الآن.

وأضافت أن خدمات عيادة “تطمن” تُقدم من خلال 10 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية.

يذكر أن عيادات “تطمن” مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة وقد يرافقها ضيق في التنفس أو سعال وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.