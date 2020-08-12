افتتاح مشروع مدرسة عدي بن حاتم بالطائف

عادل الزهراني - الطائف

برعاية مساعد وزير التعليم د سعد آل فهيد ، افتتح اليوم وكيل وزارة التعليم للمشاريع والصيانة المهندس عبدالرحمن الشايع مشروع مدرسة عدي بن حاتم الابتدائية عن بعد ، بحضور المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي ومساعديه وعدد من مدراء الإدارات والمهندسين.

وأكد المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي في كلمته خلال حفل التدشين الذي نظمته الخدمات المساندة ، بأن المبنى الحديث لمدرسة عدي بن حاتم الابتدائية يعد من الصروح التعليمية المميزة في الإنشاء ، حيث كانت من المدارس المستأجرة وتحقق لها النور بأن تكون مبنى حكومي ، كي يستفيد منها الأجيال تعليمياً ، مضيفاً أن مشروع المدرسة كان متعثراً وقد تم التعامل معه وفق الاجراءات النظامية من خلال سحب المشروع من الشركة المنفذة بنسبة إنجاز ٥٥ ٪؜ ، وبجهود من إدارة الخدمات المساندة في المتابعة المستمرة تحقق الانجاز الكامل للمشروع بتكلفة قدرت 10 مليون ريال ، مقدما شكره لوزارة التعليم على جهودها في الدعم لكل ما من شأنه خدمة الطلاب والطالبات وإلى جميع منسوبي إدارة الخدمات المساندة في متابعة إنجاز المشاريع التعليمية .

وتخلل الحفل عرض مرئي عن مشروع مدرسة عدي بن حاتم الابتدائية ، والذي يتربع على مساحة تقدر بنحو 5 آلاف متر مربع ويحتوي على 18 فصل دراسي بطاقة إستيعابية 540 طالب ، بالإضافة إلى 11 مكتب إداري ، ومعملين ويحتوي على تجهيزات كاملة ، أحدهما للعلوم والآخر للحاسب الآلي ، بالإضافة إلى صالة رياضية ، وملعب كرة قدم بعشب صناعي ، وسكن للحارس ومقصف ومظلات خارجية .

من جانبه ، أشاد وكيل وزارة التعليم للمشاريع والصيانة المهندس عبدالرحمن الشايع بالدور البارز لتعليم الطائف في تنفيذ المشاريع ، مضيفاً بأن الإدارة العامة لتعليم الطائف تميّزت بالمتابعة الدقيقة والمستمرة للمشاريع ، وساهمت بشكل كبير في علاج مجموعة من المشاريع المتعثرة ، مبيناً أن ما تم من إجراء في سحب مشروع هذه المدرسة عندما كان متعثرا قبل خمسة أشهر ، ومن ثم إنجازه والانتهاء منه في وقت قياسي ، يؤكد بأن الإدارة العامة للتعليم بالطائف فعّالة في إنجاز المشاريع .