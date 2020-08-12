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“الجوازات” تحث المواطنين على استلام جوازات سفرهم بعد إصدارها أو تجديدها تفادياً لإلغائها

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“الجوازات” تحث المواطنين على استلام جوازات سفرهم بعد إصدارها أو تجديدها تفادياً لإلغائها

“الجوازات” تحث المواطنين على استلام جوازات سفرهم بعد إصدارها أو تجديدها تفادياً لإلغائها
http://almnatiq.net/?p=892959
المناطق - الرياض

حثت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين الذين قاموا بإصدار أو تجديد جوازات سفرهم إلكترونياً عبر منصة “أبشر” بسرعة مراجعة إدارات الجوازات التي تم تحديدها لاستلام جوازات سفرهم قبل انتهاء المدة المحددة لاستلامها، وذلك تفادياً لإلغاء الجواز، وفي حال عدم الحضور لاستلام الجواز خلال المدة المحددة سيتم إلغاؤه ولن يتم استرداد الرسوم.
وأوضحت الجوازات أنه في حال رغبة المواطن بإصدار أو تجديد جواز السفر بعد إلغائه فإنه يتطلب عليه إعادة طلب تنفيذ الخدمة من جديد وفقاً لجميع متطلباتها ، نظراً لأن الجواز السابق قد تم إلغاؤه لعدم استلامه خلال المدة المحددة.
ودعت الجوازات المواطنين إلى الاستفادة من خدمة توصيل الوثائق المقدمة من البريد السعودي عبر خدمة واصل والتي تمكنهم من طلب إيصال جوازات السفر التي تم إصدارها أو تجديدها إلى العنوان الوطني المسجل في النظام.

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