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جهاز إزالة الرجفان البطيني AED ينقذ بعد الله مهندساً آسيويا من الموت

جهاز إزالة الرجفان البطيني AED ينقذ بعد الله مهندساً آسيويا من الموت

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جهاز إزالة الرجفان البطيني AED ينقذ بعد الله مهندساً آسيويا من الموت

جهاز إزالة الرجفان البطيني AED ينقذ بعد الله مهندساً آسيويا من الموت
http://almnatiq.net/?p=892965
المناطق - الجبيل الصناعية

أنقذت العناية الإلهية والتقنيات العالية والطبية والمبتكرة التي تتيحها الهيئة الملكية بالجبيل بمقرات العمل والأماكن الحيوية والنشطة مجتمعياً بمدينة الجبيل الصناعية مهندساً آسيويا يعمل لدى إحدى الشركات من الموت المحقق أثر تعرضه إلى ذبحة صدرية أدت إلى صعوبته في التنفس ومن ثم إلى حالة إغماء.

 وتعود تفاصيل الحادثة إلى تعرض المهندس جولبيرن غار فلبيني الجنسية إلى حالة إغماء نتيجة توقف القلب والتنفس مما تطلب التدخل الطارئ لإنقاذ هذه الحالة الحرجة من قبل زملاءه المتواجدين الذين أطلقوا ناقوس الخطر والاتصال بالطوارئ والمباشرة بالإنعاش القلبي الرئوي حيث بادر أحد الموظفين بإحضار جهاز الصدمات وإزالة الرجفان البطيني التلقائي (AED) المتاح في مبنى الهيئة الملكية بالجبيل حيث قيم الجهاز حالته وأعطاه صدمة واحدة ثم نصحه بمواصلة الإنعاش القلبي الرئوي حتى استعاد نبضه وتنفسه بصعوبة إلى أن وصل المسعفون إلى مكان الحادث ، وبعد استقرار حالة جوليبرت تم نقلة إلى المستشفى.

الجدير بالذكر أن جهاز إزالة الرجفان البطيني التلقائي (AED) المتاح بمدينة الجبيل الصناعية يعتبر الأول من نوعه على مستوى مدن المملكة العربية السعودية للتدخل الطارئ لحالات التوقف القلبي التنفسي ويهدف إلى زيادة فرص النجاة من التوقف القلبي والرئوي، والتعامل مع الحالات الناتجة عن الجلطات والغرق، وتطبيق الإجراءات المناسبة للتعامل الصحيح مع حالات توقف القلب والتنفس ، وإثراء مجتمع الجبيل الصناعية علمياً وتوعوياً بأهمية الإنعاش القلبي الرئوي.

علماً بأن أجهزة الصدمات وإزالة الرجفان تصدر التعليمات والإرشادات الصوتية والمرئية للمنقذ عند التشغيل باللغتين العربية والانجليزية وترتبط إلكترونياً بغرفة عمليات الخدمة الإسعافية ببرنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل ، ويجب على المنقذ الاتصال بغرفة العمليات هاتفياً على رقم 997 قبل مباشرة الحالة.

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