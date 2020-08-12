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ترامب: الصين ستستولي على أميركا إذا فاز بايدن

ترامب: الصين ستستولي على أميركا إذا فاز بايدن
http://almnatiq.net/?p=892968
المناطق - وكالات

ال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن على الشعب الأمريكي تعلم اللغة الصينية، حال فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية خلال تشرين الثاني المقبل.

جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج في إحدى المحطات الإذاعية الأمريكية، حيث انتقد فيه موقف منافسه الديمقراطي بايدن من الصين.

وقال ترامب، “إذا لم أفز في الانتخابات القادمة، فإن الصين ستستولي على الولايات المتحدة، وسيتعيّن على الأمريكيين تعلم التحدث بالصينية”.

وأضاف “علاقتي كانت وثيقة بالرئيس الصيني شي جين بينغ، ولم تعد جيدة بعد، لأنهم لم يفعلوا اللازم بخصوص كورونا”، مشيرا لعدم تواصله مع “شي” منذ فترة طويلة.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، قال إن متسللين على صلة بالحكومة الصينية يستهدفون البنية التحتية للانتخابات الأمريكية قبيل انتخابات الرئاسة 2020، مما يشير إلى مستوى أكثر نشاطًا للتدخل الصيني المزعوم.

وكان مكتب مدير المخابرات الوطنية، قال إن الصين “تعمل على توسيع نطاق جهودها” وأن روسيا تحاول بالفعل تقويض المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن. لكنه لم يتهم بكين تحديدا بمحاولات القرصنة ضد الأنظمة الأمريكية المتصلة بالانتخابات.

وقال أوبراين لشبكة (سي.بي.إس) “يرغبون في خسارة الرئيس، الصين مثل روسيا وإيران، انخرطت في هجمات إلكترونية وعمليات احتيال وغيرها من الأشياء المتعلقة بالبنية التحتية لانتخاباتنا، مثل المواقع الإلكترونية وما إلى ذلك”.

وتنفي الصين دائما ادعاءات الحكومة الأمريكية بأنها تقوم بعمليات قرصنة للتسلل إلى الشركات الأمريكية والسياسيين والوكالات الحكومية.

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