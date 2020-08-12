نائب أمير منطقة جازان يعتمد ترقية موظفي الإمارة عبر منصة “مسار”

جازان -فضه عطيف

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، وذلك في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، ترقية عددا من موظفي إمارة المنطقة، يمثلون الدفعة الأولى من المرقين عبر المنصة الرقمية بنظام “مسار” التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ترقية الموظفين من المرتبة العاشرة فما دون ، وذلك بحضور مدير عام الشؤون الادارية والمالية بإمارة المنطقة أ. نزال بن عبدالله العتيبي ومدير الموارد البشرية رضوان يحي رضوان .

واستمع سموه إلى شرح موجز من مدير عام الشؤون الادارية والمالية عن تفاصيل منصة “مسار” ومهامها وآلية عملها.

وأشاد سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز ، بالمنصة الرقمية وأهميتها في حفظ حقوق الموظف، وإيجاد الحلول الرقمية والآمنة لتقييم ودعم وتحفيز الأداء الحكومي، وتحقيق التميز فيه، بجانب اختزال الوقت والجهد، منوها بجهود منسوبي الموارد البشرية في انجاز الاعمال والمهام الموكلة اليهم متمنيا للجيمع التوفيق والسداد .